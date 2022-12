Maskengeschäfte: Minister weist Vetternwirtschaft-Vorwurf zurück

Es war ein viel beachteter Fototermin: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Staatskanzleichef Florian Herrmann und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (alle CSU) nahmen am Münchner Flughafen acht Millionen OP-Masken aus China in Empfang - Anfang April 2020, als Schutzausrüstung weltweit Mangelware war. Die Botschaft: Bayern kümmert sich, Bayern bekämpft die Pandemie. "Dass dieses Flugzeug da kam mit den Masken, das war eine enorme Erleichterung", erinnert sich Herrmann heute. Es sei in der damaligen Notlage ein "Befreiungsschlag" gewesen.

Eingefädelt hatte den entsprechenden Millionen-Vertrag mit einem Passauer Unternehmer Bundesminister Scheuer. Später wurde bekannt: Söder und Herrmann hatten das Geschäft persönlich vorangetrieben - trotz Zweifeln in zwei Ministerien an der Qualität der Masken. Tatsächlich sollten später erhebliche Mängel festgestellt werden.

Das umstrittene Geschäft stand am Montag im Mittelpunkt der rund vierstündigen Befragung des Staatskanzleichefs im Masken-Untersuchungsausschuss des Landtags. Herrmann wies dabei Vorwürfe zurück, Angebote über CSU-Kanäle seien von der Regierung bevorzugt worden. Aufgrund dieser dramatischen Situation sei es darum gegangen, zertifizierte Schutzausrüstung in "maximaler Qualität", "maximaler Anzahl" und "maximal schnell" zu beschaffen. Dabei sei es "völlig egal" gewesen, wer die Angebote unterbreitet habe und auf welchem Weg sie eingegangen seien, versicherte Herrmann. Die Opposition zweifelt das weiterhin an.

Herrmann: "Extrem herausfordernd"

Der Staatskanzleichef schilderte im Ausschuss, dass die Bekämpfung des Coronavirus gerade im Frühjahr 2020 "extrem herausfordernd" gewesen sei. Es habe noch keine Impfung und kaum Schutzausrüstung gegeben. Daher sei er für jeden Hinweis auf Möglichkeiten zum Masken-Kauf dankbar gewesen. Und jeder sei an das sogenannte Beschaffungsamt im Gesundheitsministerium beziehungsweise im Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zur Prüfung weitergeleitet worden.

Von Anfang an sei ihm wichtig gewesen, "zu 100 Prozent korrekt zu handeln", versicherte Herrmann. Denn er sei schon immer davon ausgegangen, dass sich irgendwann die Staatsanwaltschaft, der Oberste Rechnungshof und ein Untersuchungsausschuss mit den Vorgängen beschäftigen würden. "Genau dieses Wissen vor Augen, wurde jeder einzelne Fall abgearbeitet."

Gab es Druck aus der Staatskanzlei?

Dass er sich persönlich mehrfach für das Angebot aus Scheuers Heimat stark gemacht hatte, verteidigte Herrmann. Diese Offerte sei besonders überzeugend gewesen, weil es um die Lieferung einer hohen Stückzahl in kurzer Zeit gegangen sei und Scheuer zugleich zugesichert habe, zügig einen Transport mit der Lufthansa zu organisieren.

Im Gesundheitsministerium war damals konstatiert worden, dass es "massiv Druck aus der Staatskanzlei" gebe, das Geschäft abzuschließen. Dazu sagte Herrmann: "Warum jemand Druck empfunden hat, kann ich nicht beurteilen." Der Staatskanzleichef hatte damals schriftlich gemahnt: "Brauchen Freigabe. EILT!" Später soll Söder per SMS vom Gesundheitsministerium gefordert haben: "Müsst Ihr nehmen, Scheuer muss das garantieren!"

SPD: "Klassische Günstlingswirtschaft"

Der SPD-Abgeordnete Markus Rinderspacher sieht durch Herrmanns Befragung seine Kritik bestätigt: "Die Spitze der CSU wollte unbedingt einen öffentlichen Termin wahrnehmen am Flughafen, wo man Millionen Masken entgegennimmt. Am Ende hat sich herausgestellt: Die Masken waren alle Schrott, sie können nicht verwendet werden." Dabei habe es vorab dringende Warnungen gegeben, sagte Rinderspacher BR24.

Nur wegen der Empfehlung Scheuers sei das Geschäft zustande gekommen. "Das ist klassische Günstlingswirtschaft, Vetternwirtschaft, Filz, Patronage." Das von Scheuer vermittelte Angebot sei ganz eindeutig voranging geprüft worden. "Ohne jeden Zweifel gab es eine Weisung des Staatskanzleiministers Herrmann", betonte der SPD-Politiker. "Das darf so nicht sein."

Grüne: Fachliche Bedenken ignoriert

Auch nach Meinung des stellvertretenden Ausschuss-Vorsitzenden, Florian Siekmann (Grüne), wurde das von Scheuer vermittelte Angebot "auf jeden Fall in der Staatskanzlei forciert". Die Folge dieses Drucks: Fachliche Bedenken seien erst einmal ignoriert worden. Auch für andere Maskengeschäfte habe gegolten: "Wer den kurzen Draht hatte in die Staatskanzlei, ins Gesundheitsministerium, der war erst mal erfolgreich, weil er das Angebot auf dem richtigen Schreibtisch platziert hat."

AfD scheitert mit Antrag zu Baumüller-Söder

Die AfD-Fraktion beantragte derweil, die Ehefrau des Ministerpräsidenten, Karin Baumüller-Söder, erneut im Ausschuss zu befragen - um einer mögliche Vorteilsnahme der Baumüller-Gruppe bei Corona-Geschäften der Staatsregierung zu untersuchen. Aus seiner Sicht sei es weiterhin dringend notwendig nachzufragen, um herauszufinden, ob Ministerpräsident Söder Geheimnisse an seine Frau weitergegeben hat", teilte AfD-Fraktionsvize Gerd Mannes mit.

Der Ausschuss lehnte eine erneute Ladung aber mehrheitlich ab. Mannes zeigte sich enttäuscht: So eine wichtige Frage bewusst unklar zu lassen, habe einen faden Beigeschmack.

CSU: Kein "Bananenstaat"

Zu ganz anderen Rückschlüssen als die Opposition kommt der CSU-Politiker und Ausschuss-Vorsitzende Winfried Bausback. Der Staatskanzleichef habe dargelegt, wie "unglaublich hoch" der Beschaffungsdruck zu Beginn der Corona-Krise gewesen sei, welche extreme Notsituation geherrscht habe, sagte Bausback. Es gebe nach der Befragung "keinen Anlass, von einer Günstlingswirtschaft oder Bananenstaat auszugehen".

Gesundheitsministerium: Pauschale Vorwürfe unangebracht

Auch das bayerische Gesundheitsministerium verwahrte sich gegen Kritik der Opposition. "Bei dem Vorwurf der 'Vetternwirtschaft' handelt es sich um völlig haltlose und deshalb verleumderische Unterstellung", teilte eine Ministeriumssprecherin mit. Das Ministerium habe keinerlei Provisionen an Mandatsträger gezahlt. "Bei allen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Kauf von Corona-Masken ging es ausschließlich um den möglichst raschen Schutz der Bürgerinnen und Bürger."

Es sei völlig richtig gewesen, dass der Freistaat damals alles daran gesetzt habe, genügend Material zu kaufen. Die Lager seien leer gewesen. "Es galt, jede potenziell seriöse Quelle schnellstmöglich zu prüfen - dies ist erfolgt." Die Grünen-Kritik, dass es bessere Angebote anderer Firmen gegeben habe, sei falsch. "Richtig ist: Alle vorliegenden Angebote wurden geprüft." Pauschale Vorwürfe seien unangebracht.

Holetschek: Ministerium prüft sämtliche Ansprüche

Am Abend wurde auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) im Ausschuss befragt. Er wies dabei unter anderem Siekmanns Vorwurf zurück, das Gesundheitsministerium habe keinen einzigen der "Amigo-Deals trotz massiver Lieferverzögerungen, trotz etlicher Reklamationen nachverhandelt oder gekündigt".

Der Minister betonte, man könne einen Vertrag nicht einfach kündigen, weil etwas im Nachhinein günstiger sei. Sein Ministerium prüfe aber sämtliche Ansprüche und Rechte, die sich aus den Verträgen ergäben, stellte der Minister klar. Es würden alle rechtlichen Optionen genutzt. Der CSU-Politiker fügte hinzu: "In der Rücksicht ist man natürlich immer schlauer." Es gelte nun, für die Zukunft die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.