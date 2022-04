Geplatzter Maskendeal kann für die Steuerzahler teuer werden

Donnerstagvormittag beginnt am Landgericht München I ein Verfahren, das für den Steuerzahler teuer werden könnte und das auch politische Brisanz birgt: Zeno Busch, ein Unternehmer aus dem unterfränkischen Gaukönigshofen, hat den Freistaat auf mehr als 1,5 Millionen Euro verklagt. Er hatte im April 2020 rund 400.000 medizinische Atemschutzmasken in China gekauft.

Zuvor hatten sich der Unternehmer und das Gesundheitsministerium auf einige konkrete Inhalte eines Vertrags geeinigt. Einen schriftlichen Vertrag gab es nie. Während der Kläger das sogenannte "vorvertragliche Vertrauensverhältnis" verletzt sieht, schreibt das Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage: "Der Freistaat Bayern ist der Auffassung, dass die Klage in vollem Umfang unbegründet ist."

Hoher Preis der Grund für den geplatzten Deal?

Für 4,50 Euro pro Stück bot Zeno Busch seine Masken an. Das Gesundheitsministerium schreibt dem BR, man habe dem Unternehmen in einem Gespräch mitgeteilt, dass das Angebot angesichts der Marktlage Mitte April 2020 überteuert gewesen sei.

BR Recherche liegt eine interne Liste der Direktbeschaffungen durch das Ministerium und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vor: Daraus geht hervor, dass der Freistaat anderen Händlern damals bis zu 5,50 Euro pro Maske zahlte. Im Schnitt wurden im April 2020 pro Maske 3,93 Euro gezahlt. Zum Vergleich: Im März 2020 bezahlte der Freistaat der Schweizer Firma Emix Trading einen Stückpreis von 8,90 Euro. Bei diesen Masken handelte es sich größtenteils um KN95-Masken, also Produkte, die der in Deutschland üblichen FFP2-Maske weitgehend gleichen. Sie sind ursprünglich für den industriellen Gebrauch gedacht. Zeno Busch dagegen hatte medizinische Atemschutzmasken mit einer besseren Filterleistung gekauft. Das belegen Testergebnisse, die auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) anerkannte.

Skilehrer der Ministerin bahnte Maskengeschäft an

In den ersten Monaten der Corona-Pandemie kamen viele Geschäfte ohne Ausschreibung und teils über private Kontakte zustande. Den Kontakt zwischen dem Maskenhändler Zeno Busch und dem Ministerium vermittelte der Skilehrer der früheren Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und ihres Mannes. Der Skilehrer hatte Markus Huml kontaktiert. Dem BR liegen unter anderem Mails aus dem Ministerium und dem LGL vor – unter den Empfängern finden sich wiederholt der Skilehrer und Melanie Humls Ehemann. Letzterer schreibt auf BR-Anfrage, er habe den Kontakt als Privatperson weitergeleitet. Die frühere Gesundheits- und heutige Europaministerin äußerte sich auf BR-Anfrage nicht.

Ministerium besprach mit Hausbank Kredit für Unternehmer

Das Ministerium stand im Frühjahr 2020 in regem Kontakt mit Zeno Busch, schickte unter anderem konkrete Formulierungen für einen Vertrag. Mitarbeiter des Ministeriums telefonierten und mailten außerdem mit der Hausbank des Maskenhändlers. Danach gewährte die Bank dem Unternehmer einen Millionenkredit. Zu Details soll am Donnerstag der Bankvorstand vor Gericht aussagen. Als Zeugen geladen sind auch der Skilehrer sowie ein in die Verhandlungen eingebundener früherer Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums. Die damalige Ministerin Melanie Huml und ihr Mann stehen bisher nicht auf der Zeugenliste.

Grüne wollen Humls Rolle in Maskengeschäften genau prüfen

Die Rolle privater Kontakte ist auch Untersuchungsgegenstand in der parlamentarischen Aufarbeitung der Maskengeschäfte vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie. Der Vizevorsitzende des Untersuchungsausschusses Maske, Florian Siekmann (Grüne), sagte dem BR: "Melanie Huml hat als Gesundheitsministerin nicht nur beim Tandler-Deal Kontaktdaten weitergegeben, sondern sich auch für ein Angebot von Büro3 eingesetzt. Wir werden alle Maskengeschäfte, mit denen Regierungsmitglieder unmittelbar zu tun hatten, besonders kritisch durchleuchten."

Der Untersuchungsausschuss untersucht vor allem Maskengeschäfte, die über CSU-Kontakte zustande kamen. Darunter fallen Deals mit der Schweizer Firma Emix Trading oder der Firma Lomotex, die den Vermittlern Millionenprovisionen zahlten. Davon profitierten unter anderem CSU-Größen wie Alfred Sauter, Georg Nüßlein und die Tochter des früheren CSU-Ministers und Generalsekretärs Gerold Tandler, Andrea Tandler.

Steuerzahler drohen hohe Folgekosten

Etliche Masken konnte Zeno Busch an andere Abnehmer wie etwa Arztpraxen verkaufen. Rund 100.000 Masken aber haben inzwischen das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten und wurden Mitte April vernichtet.

Das Landgericht München I rechnet am Donnerstag nicht mit einem Urteil. Sollte Zeno Busch Recht bekommen, könnten ihm bis zu 1,5 Millionen Euro plus Zinsen zustehen. Kosten, die dann auf den Steuerzahler zukämen.