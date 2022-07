Maskendisziplin im Nahverkehr: FFP2, OP oder gar keine?

Seit dem vergangenen Wochenende reicht es in Bayern, in öffentlichen Verkehrsmitteln eine medizinische Maske (Mund-Nasen-Schutz) zu tragen. Ein weiterer Schritt, nachdem am 3. April die allgemeine Maskenpflicht in Bayern gefallen und die medizinische Maske bereits Ende Mai für Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen als ausreichend eingestuft worden war.

Blickt man sich in Bussen, U- und S-Bahnen um, dann ist aber die FFP2-Maske weiterhin bei den meisten Fahrgästen Standard.

Erleichterungen trotz neuer Coronawelle

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) verteidigt die Regelung, obwohl die Zahl der gemeldeten Coronafälle wieder stark ansteigt. In der "Münchner Runde" des BR-Fernsehens sagte er: "Wir haben das abgewogen. Wir haben es jetzt für vertretbar gehalten, wie die meisten anderen Bundesländer zu sagen, die medizinische Maske im ÖPNV reicht." Jeder könne individuell weiterhin die FFP2-Maske tragen.

Lob für die Fahrgäste

Nur etwas mehr als ein Prozent aller Fahrgäste trägt keine Maske, berichtet Jürgen Fergg von den Stadtwerken Augsburg und auch Hans-Jörg Boschner, Zugbegleiter bei der Regionalzuggesellschaft Go Ahead, kann bestätigen: "Der eine oder andere braucht eine Erinnerung, aber es sind nur sehr, sehr wenige Menschen, die sich der Maskenpflicht entziehen wollen." Das Bußgeld von 250 Euro droht weiterhin denjenigen, die sich weigern, eine Maske aufzuziehen.

Erfahrungsgemäß kaum noch Kontrollen

Seit der Einführung des 9-Euro-Tickets gibt es jedoch in Regionalzügen erfahrungsgemäß weniger Kontrollen durch Zugbegleiter, weil sie offenbar davon ausgehen, dass jeder Fahrgast eine solche Fahrkarte besitzt. Deshalb wird auch die Einhaltung der Maskenpflicht bei weitem nicht mehr so konsequent kontrolliert wie noch zuvor. Zumal am Bahnsteig seit geraumer Zeit nur noch die Empfehlung gilt, Maske zu tragen, es aber keine Pflicht mehr ist. Dies könne auch die Wahrnehmung insgesamt etwas verfälschen, meint Maximilian Kaltner von der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG.

Scholz über Maskenpflicht im Herbst und Winter

Kanzler Olaf Scholz (SPD) kann sich vorstellen, dass Test- und Maskenpflicht im Herbst und Winter im Kampf gegen das Coronavirus wieder eine größere Rolle spielen werden. "Ich glaube, dass man schon davon ausgehen muss, dass die Maske im Herbst und Winter schon eine größere Rolle spielen wird als jetzt."

Die Infektionszahlen sind in den vergangenen Wochen wieder stark gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab die gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Dienstag mit 687,7 an. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 650,7 gelegen. Experten schätzen die tatsächliche Zahl etwa doppelt so hoch, weil viele Infizierte keinen PCR-Test mehr machen und damit in der Statistik nicht erfasst werden.