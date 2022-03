Maskenchaos: Erste Zeugen sagen im U-Ausschuss aus

Es war ein langer Tag für den Untersuchungsausschuss Maske – bis in den Abend zog sich die Zeugenvernehmung im Bayerischen Landtag. Der Ausschussvorsitzende, Bayerns früherer Justizminister Winfried Bausback (CSU), zeigte sich nach der Sitzung zufrieden: "Der Tag ist sehr eindrucksvoll, weil er uns in die beginnende Pandemie-Situation zurückgeführt und aufgezeigt hat, welche Herausforderungen der Staat zu bewältigen hatte und was die Ehrenamtlichen und die Strukturen geleistet haben."

Bayerisches Rotes Kreuz kaufte billiger ein als Staatsregierung

Der Landesgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Leonhard Stärk, sorgte mit seiner Aussage für Aufsehen: 5,99 Euro war der teuerste Preis, den das BRK pro Maske zahlte, erinnerte sich Stärk im Untersuchungsausschuss. Zum Vergleich: Das bayerische Gesundheitsministerium zahlte der Schweizer Firma "Emix Trading" 8,90 Euro pro Maske.

Das BRK begann laut Stärk bereits Mitte Februar 2020, persönliche Schutzausrüstung, also Masken, Schutzanzüge und weitere Materialien zu beschaffen – zwei Wochen vor dem Freistaat. "Vorsichtige Kreisverbände haben bereits ab Anfang Januar vorgesorgt", so Stärk, denn damals, habe das Coronavirus bereits in China "gewütet" und auch der Freistaat seine ersten Corona-Patienten registriert. Das BRK stellte dem Freistaat im Frühjahr 2020 sogar zwei Expertinnen für die Beschaffung von Schutzausrüstung zur Verfügung.

BRK-Landesgeschäftsführer übt Kritik an Staatsregierung

Stärk war selbst Mitglied im bayerischen Krisenstab. Im Nachhinein kritisiert er, dass die Beschaffung von Masken und anderen Schutzartikeln in den Sitzungen des Krisenstabes zunächst kein wichtiges Thema war. 80 Prozent des Eigenbedarfs hat das BRK laut seiner Zeugenaussage selbst gedeckt. Das Material, das vom Freistaat kam, habe man nicht geprüft: "Dort durften wir davon ausgehen, dass der Freistaat selbst weiß, was er beschafft."

Prüfungen durch den Freistaat beschränkten sich in den ersten Monaten der Pandemie allerdings auf einen Abgleich der Kennzeichnungen, wie aus LGL-Papieren hervorgeht, die dem BR zugespielt wurden.

KVB: Preislimit und keine Vorkasse bei Maskenkauf

Auch die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) setzte ab dem 1. April 2020 auf eigene Beschaffungsstrukturen. Dabei hielt sie laut KVB-Vorstand Wolfgang Krombholz, stets drei Kriterien ein: FFP2-Masken durften nicht teurer als acht Euro sein. Vorkassengeschäfte wie die Schweizer Firma "Emix Trading" sie unter anderem mit dem bayerischen Gesundheitsministerium machte, schloss die KVB grundsätzlich aus. Und ohne Testprotokolle und Zertifikate habe man keine Masken angenommen, so Krombholz.

Opposition: BRK und KVB strenger als Freistaat

Für Gerd Mannes (AfD) haben BRK und KVB sorgfältiger gearbeitet als der Staat: "Die hatten Leute, die sich auskannten." Markus Rinderspacher (SPD) sieht das Problem eher bei Standards und Kriterien: "Die Hilfsorganisationen hatten Regelungen bei der Beschaffung von Schutzmasken. Bei den Hilfsorganisationen gab es eine Preisobergrenze, beim Freistaat nicht. Sie haben kostengünstig beschafft, der Freistaat teuer und mitunter Schrottmasken."

Für den stellvertretenden Ausschussvorsitzenden, Florian Siekmann (Grüne), steht nach den ersten Zeugenaussagen fest: "Wir haben erst an der Oberfläche gekratzt. Und nach dem heutigen Tag ist klar, dass wir weitere Zeugen werden laden müssen."

THW für Maskenchaos nicht verantwortlich

Fritz-Helge Voß, der Landesbeauftragte des Technischen Hilfswerks Bayern, kam in Uniform in den Untersuchungsausschuss. Von ihm hatten sich die Abgeordneten Erkenntnisse darüber erhofft, wie Masken und andere Schutzmaterialien auf Echtheit und Wirksamkeit überprüft wurden, da dies aus der Dokumentation des Gesundheitsministeriums nicht hervorgeht. Voß betonte, dass das THW stets im Auftrag des Freistaates gehandelt habe und ausschließlich für Warenannahme, Umschlag und Transport zu 112 Empfängern – darunter Landkreise und Unikliniken – zuständig gewesen sei.

Qualitätsprüfungen seien allein Aufgabe des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gewesen, so Voß. In internen Dokumenten machen LGL und Ministerium jedoch das THW für das Chaos mitverantwortlich.

U-Ausschuss Maske nimmt Fahrt auf

Bisher hat der Untersuchungsausschuss Maske 60 Zeugen geladen, weitere sollen folgen. Heute wurden weitere prominente Namen bekannt: Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), der frühere Innenstaatssekretär Gerhard Eck (CSU) und der neue CSU-Generalsekretär Stephan Mayer.

Außerdem sind unter anderem der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die frühere bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU), die Strauß-Tochter und Europaabgeordnete Monika Hohlmeier (CSU) sowie Andrea Tandler, die Tochter des früheren CSU-Ministers Gerold Tandler, geladen. Die nächsten Zeugen werden am 31. März vernommen.

Der Untersuchungsausschuss Maske soll prüfen, inwieweit mittels CSU-Kontakten Maskengeschäfte abgeschlossen wurden und ob Abgeordnete Mandat und private Geschäftsinteressen miteinander vermengten. Firmen wie "Lomotex" und "Emix Trading" hatten Vermittlern Millionenprovisionen gezahlt.