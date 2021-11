Maskenatteste leichtfertig erteilt? Arzt muss vor Gericht

Hat ein Frauenarzt aus Passau leichtfertig Dutzende Masken-Freistellungsatteste ausgestellt? Diese Frage muss ein Gericht ab 23. Februar 2022 klären. Dem Arzt, der als Corona-Skeptiker bekannt ist, wird der Prozess gemacht. Das teilte das Amtsgericht Passau mit.

Atteste des Angeklagten in Schulen nicht mehr akzeptiert

Dem Arzt wird vorgeworfen, von Juni bis November 2020 insgesamt 95 Masken-Freistellungsatteste ausgestellt zu haben - ohne die Patienten zuvor untersucht und einen medizinischen Grund gefunden zu haben.

Zum Artikel: Seit Corona mehr falsche Atteste und Impfpässe

Der Angeklagte habe gewusst, dass die Atteste zur Vorlage bei Schulbehörden oder der Polizei bestimmt gewesen seien, lautet der Vorwurf. Genauso wurden die Ermittler auch auf den Arzt aufmerksam: Immer mehr Schülerinnen und Schüler zeigten von ihm ausgestellte Atteste vor. Seit Beginn der Ermittlungen werden seine Atteste in Schulen nicht mehr akzeptiert.

Arzt zweifelt an Gefährlichkeit des Coronavirus

Der Passauer Frauenarzt, der auch als praktischer Arzt arbeitet, ist in der Corona-Skeptiker-Szene bekannt. Er gründete mit Dr. Sucharit Bhakdi den Verein "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie". Der Verein zweifelt die Gefährlichkeit des Coronavirus an. Der Arzt trat in den vergangenen Jahren auch auf Demonstrationen als Redner auf und verbreitete seine Thesen über Youtube. Er bezeichnete die Pandemie unter anderem als "Plandemie", eine Strategie der Regierung, um den Bürgern Grundrechte zu entziehen.

Staatsanwaltschaft fordert Berufsverbot

Die Staatsanwaltschaft hat zudem die Anordnung eines Berufsverbots beantragt, da die Atteste unter Missbrauch des Berufs und unter grober Verletzung der mit ihm verbundenen Pflichten ausgestellt worden seien. Wie das Amtsgericht Passau mitteilt, sind sechs Verhandlungstage mit 22 Zeugen angesetzt. Das Urteil soll am 6. April gesprochen werden.

Freiheits- oder Geldstrafe? Bamberger Arzt bereits verurteilt

Für das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse sieht der Gesetzgeber eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Am Amtsgericht Bamberg sind Ende Oktober ein Arzt und eine Frau zu Geldstrafen wegen Fälschung von Gesundheitszeugnissen verurteilt worden. Der Mediziner hatte im vergangenen Jahr 14 ärztliche Bescheinigungen für Maskenverweigerer ausgestellt.