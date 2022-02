Maskenaffäre: Wie der Staat Aufträge vergeben muss

Anfang 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, war auch Bayern in einer Sondersituation. Das hatte Auswirkungen darauf, welche Regeln der Freistaat beachten musste, wenn er Aufträge an Unternehmen vergeben hat. Wie in einem solchen Krisenfall und speziell am Anfang der Corona-Pandemie die Vergabe und die Beschaffung laufen müssen – unter anderem darüber soll ein Sachverständiger den Untersuchungsausschuss "Maske" informieren. Der Untersuchungsausschuss im Landtag wurde im Zusammenhang mit der Maskenaffäre eingesetzt.

Strikte Regeln bei der Vergabe – außer im Krisenfall

Wenn der Freistaat Aufträge an Unternehmen vergibt, gibt es eigentlich strikte Vorgaben. Ein Angebot muss möglichst günstig sein – schließlich sind es Steuergelder, die der Staat für den Kauf verwendet. Es muss aber nicht immer das billigste Angebot sein. Was zählt, ist das beste Preis-Leistungsverhältnis; auch soziale Kriterien oder Umweltschutz können eine Rolle spielen. Ebenso wie die Unternehmensgröße: Der Staat muss auch kleinere und mittlere Unternehmen berücksichtigen. Ab einer bestimmten Größenordnung müssen Aufträge außerdem europaweit ausgeschrieben werden.

In Krisensituationen gelten nicht die gleichen Vorgaben. Denn die Vergabe muss dann schneller und unbürokratischer gehen. Der Staat muss Aufträge nicht mehr öffentlich ausschreiben und kleinere oder mittlere Unternehmen besonders berücksichtigen – Anbieter dürfen direkt angesprochen werden. Damit ist die Vergabe insgesamt effizienter, aber auch weniger transparent.

SPD, Grüne und FDP wollen Masken im Landtag sehen

SPD, Grüne und FDP im Landtag haben gemeinsam Beweisanträge eingereicht, über die zu Beginn der Ausschusssitzung diskutiert werden soll. Die drei Fraktionen wollen erreichen, dass fragwürdige Masken an den Ausschuss übergeben werden, damit sie die Parlamentarier dort anschauen und mit den Akten abgleichen können. Anschließend sollen sie von einem Gutachter untersucht werden.

Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet, dass Schutzmasken einer bestimmten Marke erst ein Jahr später gründlich geprüft wurden und daraufhin wegen Mängeln zurückgerufen wurden – zuvor hatten sie Ärzte und Krankenhäuser genutzt. Diese Masken waren für den Freistaat sehr teuer.

Vermittelt wurde der Deal von Andrea Tandler, der Tochter des langjährigen CSU-Generalsekretärs und früheren bayerischen Ministers Gerold Tandler. Sie hat dafür vom Lieferanten Millionenprovisionen bekommen, die sie möglicherweise nicht richtig versteuert hat. Außerdem sollen Masken auf den Prüfstand, deren Lieferung Alfred Sauter vermittelt hat. Er war zu diesem Zeitpunkt Landtagsabgeordneter der CSU, inzwischen sitzt er als fraktionsloser Abgeordneter im Landtag.