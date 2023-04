Maskenaffäre: Was bleibt nach dem Untersuchungsausschuss?

Bald ist es soweit: Dann sollen sie vorliegen, die Abschlussberichte des Landtags-Untersuchungsausschusses zur Maskenaffäre. Rund 250 Stunden lang kamen Abgeordnete zusammen, um die Vorgänge rund um die Beschaffung von Schutzmasken und medizinischem Material während der Corona-Krise zu beleuchten. Schon jetzt scheint absehbar, dass die Landtagsopposition bei ihrer kritischen Haltung bleiben dürfte. Der CSU hatte etwa der SPD-Landtagsabgeordnete Markus Rinderspacher "Günstlingswirtschaft, Vetternwirtschaft, Filz und Patronage" vorgeworfen. Ministerpräsident Markus Söder hingegen wollte von einem "System" nichts wissen.

Gesundheitsministerium im Fokus

Zentral für den Ausschuss war immer wieder die Rolle des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Fast neun Stunden dauerte allein die Befragung von Melanie Huml, Bayerns CSU-Gesundheitsministerin zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020. Im Untersuchungsausschuss wollten die Abgeordneten wissen, warum ihr Ministerium etwa mit 8,90 Euro pro Maske damals den bayerischen Höchstpreis bezahlt habe. Huml argumentierte, man habe bei der Anschaffung nicht auf den Preis schauen können, so groß sei die Masken-Not gewesen. Für Verhandlungen sei keine Zeit gewesen, der nächste Käufer habe schon bereitgestanden.

Der Emix-Deal und die Rolle Andrea Tandlers

Ähnlich argumentierte etwa auch die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier. Anfang März 2020 hatte die Tochter der CSU-Legende Franz-Josef Strauß eine SMS an Gesundheitsministerin Melanie Huml geschickt und dieser darin einen Tipp gegeben. Huml bedankte sich und leitete das Maskenangebot an ihre Verwaltung weiter. Noch am Nachmittag fiel die Entscheidung: Für rund 10 Millionen Euro wurden Masken bei der Schweizer Firma Emix-Trading beschafft.

Erst später wurde bekannt, dass Hohlmeier den Tipp für die Emix-Masken wiederum von ihrer Jugendfreundin Andrea Tandler, der Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, erhalten hatte.

Dass Andrea Tandler mit einem Partner in Diensten der Emix-Trading stand, und beide später – vor allem durch noch viel größere Maskenverkäufe an den Bund – Provisionen in Höhe von rund 48 Millionen Euro verdienten – davon will Hohlmeier erst viel später aus der Presse erfahren haben. Nie habe sie selbst eine Provisionszahlung angeboten bekommen oder angenommen. Eine Information weiterzugeben, das sei ihre "Aufgabe als Abgeordnete", sagte sie. Auch Ex-Gesundheitsministerin Huml beteuerte, nichts von den Provisionszahlungen gewusst zu haben.

Nachfragen "ganz selbstverständlich"

Dass aber immer wieder in der Verwaltung nachgefragt wurde, was aus dem einen oder anderen Geschäft geworden ist, das fanden gleich mehrere Minister "ganz selbstverständlich". Schließlich sei die Masken-Not groß gewesen und auch die Tipp-Geber hätten immer wieder informiert werden wollen. Melanie Huml betonte zudem, sie habe in ihrem Gesundheitsministerium nie Druck gemacht. Über Beschaffungen habe immer die Fachebene allein entschieden.

Der stellvertretende Untersuchungsausschuss-Vorsitzende Florian Siekmann von den Grünen will diese Argumentation rückblickend nicht gelten lassen. Von einer Ministerin erwarte er, dass sie Prozesse selbst gestalte. Ein Delegieren an die nächste Arbeitsebene reiche nicht aus. Zu Beginn der Pandemie habe es im Ministerium an klarem Informationsfluss, an Arbeitsaufträgen und auch an dem nötigen Personal gefehlt, so Siekmanns Diagnose. Das habe es "Leuten wie Tandler oder Sauter so leichtgemacht, dass sie ihre Angebote über politische Kanäle gezielt platzieren konnten".

Der Fall Sauter

Der umtriebige schwäbische Rechtsanwalt Alfred Sauter hatte als CSU-Landtagsabgeordneter und ehemaliger Justizminister traditionell direkten Zugang zur Bayerischen Verwaltung. Als er im Frühling 2020 im Gesundheitsministerium für die Hessische Firma Lomotex anfragte, ob Bedarf an Masken bestehe, durfte er gleich den Kaufvertrag schicken.

Die damalige Gesundheitsministerin Huml dachte laut ihrer Aussage im Ausschuss, auch Sauter hätte helfen wollen. Sauter allerdings soll rund 1,2 Millionen Euro über Liechtensteiner Konten für die Vermittlung der teilweise mangelhaften Lomotex-Masken an diverse Behörden in ganz Deutschland bekommen haben. Auch sein Kollege im Günzburger Wahlkreis, der Rechtsanwalt und damalige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein war an den Geschäften beteiligt. Er soll über 600.000 Euro Provision erhalten haben. Als das 2021 bekannt wurde reagierte CSU-Chef Markus Söder mit einem 10 Punkte Plan gegen Korruption, um die Vermischung von Abgeordnetenmandat und kommerziellen Privat-Geschäften zu unterbinden.

Gegen Sauter und Nüßlein ermittelte zeitweise die Staatsanwaltschaft. Gerichtlich wurden die Provisionszahlungen später aber als legal eingestuft. Beide gelten seither in der CSU als geächtet. Im Bayerischen Landtag hat die Koalition aus CSU und Freien Wählern zusammen mit der Opposition das Abgeordnetenrecht verschärft und ein Lobbyregister eingeführt.

Druck von oben?

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) musste sich im Untersuchungsausschuss vor allem zum Maskenangebot der Firma seiner Ehefrau Karin Baumüller-Söder befragen lassen, dass wegen mangelhafter Zertifikate allerdings nicht zustande kam.

Söder sollte auch erklären, warum er sich persönlich für den über den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer angeschobenen Masken-Deal eingesetzt hat. Und zwar per SMS mit den Worten "Müsst Ihr nehmen". Und das, obwohl die Fachleute im Gesundheitsministerium vom Kauf abgeraten hatten.

Dokumentiert ist diese SMS in den Akten. Erinnern konnte sich der Ministerpräsident indes nicht daran:

"Wir waren alle unter Druck zu entscheiden, und wir haben das auch gemacht. Druck heißt, es starben jeden Tag Menschen. Es ging nicht um Geschäft A oder B, sondern es ging ausschließlich um die Frage, wie schaffen wir es für Ärzte und Pfleger und Bürger ausreichend medizinisches Material zu bekommen. Und es ist uns am Ende auch gelungen. Wir haben diese schwierige Prüfung meisterhaft bestanden und auch im Rückblick hat sich bestätigt, dass alles nach Recht und Gesetz stattgefunden hat." Ministerpräsident Markus Söder

Was bleibt?

Die zugespitzten Vorwürfe "Günstlingswirtschaft" und "Bananenstaat" bei der Corona-Krisenbewältigung werden die Oppositionsparteien wohl auch in ihrem Abschlussbericht durchklingen lassen. Ohne den Untersuchungsausschuss wäre vieles im Dunkeln geblieben, sagt etwa der Grüne Landtagsabgeordnete Florian Siekmann. CSU und Freie Wähler dürften hingegen die besondere Notlage und die wenigen schwarzen Schafe betonen.

In jedem Fall käme dem Ausschuss eine besondere Bedeutung zu für die "politische Hygiene im Freistaat", analysiert Walther Michl. Professor für Öffentliches Recht an der Bundeswehruniversität Neubiberg: "Der besondere Wert dieses Untersuchungsausschusses ist, dass öffentlich gezeigt wird, wie die Verantwortlichen aus der Regierung sich gegenüber dem Parlament verantworten müssen und dadurch ja die Rechenschaft der Machthabenden gegenüber der Volksvertretung verdeutlicht wird."

