Maskenaffäre: So reagiert die CSU-Basis in Schwaben

Die Nachricht von den Ermittlungen gegen den CSU-Landtagsabgeordneten und früheren bayerischen Justizminister Alfred Sauter im Zuge der Maskenaffäre sei für die CSU im Landkreis Günzburg "ein Schock" gewesen. Das sagte Georg Schwarz, stellvertretender Vorsitzender des Günzburger CSU-Kreisverbands dem BR. Man wolle Sauter jedoch nicht vorverurteilen, man müsse das Ergebnis der Ermittlungen abwarten, so Schwarz.

Sauter habe angeboten, seinen Vorsitz im Günzburger Kreisverband ruhen zu lassen. Das habe man zwar nicht gefordert, das Angebot aber trotzdem angenommen. Sauter hatte zuvor in einem schriftlichen Statement über seinen Anwalt alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe im Rahmen der sogenannten "Maskenaffäre" zurückgewiesen.

"Nichts aus Affären gelernt"

"Ich schäme mich für meine Partei", das sagte der Bürgermeister einer Gemeinde im Landkreis Augsburg, der namentlich nicht genannt werden möchte, unserer Korrespondentin. Durch das bisherige Corona- Management habe seine Partei gerade wieder an Zutrauen bei den Menschen gewonnen. Als Politiker habe er vor Ort seine Zugehörigkeit zur CSU lange Zeit nur noch "ganz klein am Schluss genannt". Nun gehe es seiner Ansicht nach in den "Selbstvernichtungsmodus", so der schwäbische Bürgermeister.

Er könne nicht verstehen, dass die CSU-Oberen wohl augenscheinlich gar nichts aus der Affäre um Georg Schmid gelernt hätten. Dafür werde man jetzt im Wahljahr die Quittung kassieren. Der ehemalige CSU-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Georg Schmid aus Donauwörth, war 2015 in der sogenannten "Verwandtenaffäre" zu einer 16 Monate langen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Günzburgs CSU-Landrat: "Es geht um einzelne Personen"

Deutlich distanziert sich der Landrat von Günzburg, der frühere Staatsminister Hans Reichhart (CSU): "Wir als Landkreis haben mit den ganzen Vorkommnissen nichts zu tun. Wir haben auch mit Maskengeschäften und dergleichen nie etwas zu tun gehabt." Laut Reichhart geht es vielmehr um "eine Frage, die einzelne Personen betrifft". Reichhart schloss sich der Forderung der Parteispitze an Sauter an: Es gehe jetzt darum, dass alle Beteiligten schnell reinen Tisch machen, betonte er. Der Günzburger Landrat räumte ein: "Als ich davon gehört habe, dass die Ermittlungen ausgeweitet werden, bin ich auch erschrocken."

CSU-Bezirksverband Schwaben: Parteiverfahren gegen Sauter?

Der CSU-Bezirksverband Schwaben, dem Sauter angehört, will sich nach Angaben des Bezirksvorsitzenden Markus Ferber am Sonntag in einer Sondersitzung mit den Ermittlungen beschäftigen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Demnach soll es bei der Sitzung auch um die Möglichkeit einer Einleitung eines Parteiverfahrens gegen Sauter gehen.