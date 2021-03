Masken-Affäre: Sauter tritt aus CSU-Landtagsfraktion aus

Nachdem er am Wochenende bereits seine Parteiämter in der CSU niedergelegt hatte, verlässt der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter nun auch die Landtagsfraktion. Zwar sei der Vorwurf eines Fehlverhaltens "unbewiesen", schrieb der ehemalige bayerische Justizminister an CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer. "Dessen ungeachtet will ich aber nicht, dass die Diskussion über meine Zugehörigkeit zur Fraktion die Diskussion der nächsten Tage und Wochen prägt." Daher kündige er mit sofortiger Wirkung seine Fraktionsmitgliedschaft.

Sauter will später wieder zurück in die Fraktion

Sauter stellte klar, dass ihm dieser Schritt nach 31 Jahren "sehr schwer" falle - unter anderem auch deshalb, weil die Unschuldsvermutung von vielen zwar schnell ausgesprochen aber anscheinend nicht mehr Ernst genommen werde. Er sei überzeugt davon, dass sich die Vorwürfe als "haltlos erweisen werden und halte jetzt schon fest, dass ich nach Abschluss des Verfahrens wieder in die Fraktion aufgenommen werden möchte".

Abgeordneter kommt möglichem Rauswurf zuvor

Mit seinem Austritt aus der Fraktion kommt Sauter einem möglichen Ausschlussverfahren zuvor. Heute Nachmittag trifft der CSU-Fraktionsvorstand, um über die Causa zu beraten. Sauter beklagt in seinem Schreiben, dass der Fraktionsvorstand offenbar ein Ausschlussverfahren vorantreiben wolle, obwohl er angekündigt habe, seine Mitgliedschaft ruhen zu lassen. Er sei daher von vielen gebeten worden, den Fraktionskollegen eine Abstimmung darüber zu ersparen. Er sei weiterhin der Ansicht, dass ein Ausschluss aus der Fraktion eine endgültige Maßnahme darstelle, die im konkreten Fall "völlig unverhältnismäßig" sei.

Am Sonntag hatte Sauter schon alle CSU-Parteiämter niederlegt, darunter seine Sitze in CSU-Präsidium und -Vorstand und den Chefposten der CSU-Finanzkommission. Den Austritt aus der Fraktion allerdings hatte er da noch abgelehnt und lediglich erklärt, seine Mitgliedschaft ruhen zu lassen.

Ermittlungen gegen Sauter

Gegen Alfred Sauter, der neben seiner Abgeordnetentätigkeit auch als Anwalt arbeitet, ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München wegen des "Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern". Sauter hatte für einen Masken-Deal eines Herstellers mit dem bayerischen Gesundheitsministerium, den der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein vermittelt hatte, den Vertrag ausgearbeitet.

Bereits vergangene Woche wehrte sich der CSU-Politiker gegen die Vorwürfe. Er habe bei den Verhandlungen mit dem Ministerium "für alle erkennbar als Rechtsanwalt gehandelt", betonte er in einer Mitteilung. "Die mir unterstellte 'Bestechung' für meine Abgeordnetentätigkeit ist ebenso wie die angebliche Verkürzung von diesbezüglichen Steuern abenteuerlich und konstruiert. Sie basiert auf Unterstellungen, die nicht zutreffen."

Allerdings räumte Sauter ein, dass "zusätzlich zum Anwaltshonorar" ein Geldbetrag geleistet worden sei. Dabei sei aber von Anfang an beschlossen gewesen, "den nach Abzug aller Steuern verbleibenden Nettoertrag gemeinnützigen Zwecken zuzuführen, was durch Familienangehörige und mich auch sichergestellt wurde".