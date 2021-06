Maskenaffäre: Nüßleins Anwälte legen Beschwerde ein

In der Maskenaffäre haben die Anwälte des Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein am Freitag Beschwerde gegen die Ermittlungsmaßnahmen eingelegt. Sie seien rechtswidrig, so Verteidiger Gero Himmelsbach. Hintergrund sind Durchsuchungen sowie der Entzug von Vermögenswerten, den das Oberlandesgericht München angeordnet hatte.

Nach Maskengeschäften: Verdacht auf Bestechlichkeit und Bestechung

Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen Nüßlein wegen Korruptionsverdachts, genauer gesagt wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Nüßlein sowie der bayerische Landtagsabgeordnete Alfred Sauter sollen durch die Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzmasken hohe Provisionen kassiert haben.

Die Anwälte der beiden Abgeordneten argumentieren, sie hätten als Geschäftsleute und nicht als Politiker gehandelt. Es habe daher keinen Bezug zum Mandat in den jeweiligen Parlamenten gegeben. Nun muss das Oberlandesgericht München entscheiden. Lehnt es die Beschwerde ab, dann könnte sich Nüßlein in einem weiteren Schritt an den Bundesgerichtshof wenden, wie auch der Landtagsabgeordnete Sauter, der laut informierten Kreisen ebenfalls eine Beschwerde in den nächsten Wochen plant.

Nüßlein und Sauter könnten Zahlungen aus Maskengeschäften zurückerhalten

Martin Imbeck, ein Verteidiger von Alfred Sauter, zieht Vergleiche zum Fall von Philipp Amthor. Auch hier habe die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin das Verfahren eingestellt, weil sich der Anfangsverdacht wegen Bestechung und Bestechlichkeit nicht halten ließ. Eine moralische Bewertung sei nicht gleichzusetzen mit einer Gesetzesübertretung, so Imbeck, letztlich müsse ein Tatbestand erfüllt sein.

Der Anwalt betont, sein Mandant sei zwar beratend tätig gewesen, die Entscheidung für den Kauf von Masken sei allerdings von anderen Behörden, zum Beispiel durch Ministerien, getroffen worden. Sauter und Nüßlein erhoffen sich eine Einstellung der Ermittlungen, um in der Folge einem möglichen Strafprozess zu entgehen.

Die Abgeordneten könnten auf diesem Wege auch ihre Bonuszahlungen für die Maskengeschäfte zurückerhalten, die die Behörden konfisziert hatten. Die politische Karriere von Georg Nüßlein dürfte allerdings vorzeitig beendet sein. Die CSU im Wahlkreis Neu-Ulm wird mit Alexander Engelhard als Kandidat in den Bundestagswahlkampf ziehen. Alfred Sauter war bereits im März aus der CSU-Landtagsfraktion ausgetreten und hatte auch sein Amt als Kreisvorsitzender der Günzburger Christsozialen niedergelegt.