Maskenaffäre: Mögliche Abgeordnetenklage gegen Alfred Sauter

Noch ist es nur eine Drohung der Grünen im bayerischen Landtag. Sie betonen aber: Sollte sich der Korruptionsverdacht gegen Alfred Sauter erhärten, dann führt nach Ansicht der Grünen kein Weg an einer solchen Anklageerhebung vorbei.

Abgeordnetenklage ist Teil der bayerischen Verfassung

Die Abgeordnetenklage steht zwar in der bayerischen Verfassung, sie kam aber bisher noch nie zur Anwendung. Im Artikel 61 Absatz 3 heißt es, angeklagt werden kann, wer in gewinnsüchtiger Absicht seinen Einfluss oder sein Wissen gröblich missbraucht oder parlamentarische Geheimnisse ausplaudert.

Abgeordnete müssen Klage beantragen

Für die Abgeordnetenklage gibt es genaue Regeln, wie vorgegangen werden muss. Zunächst muss ein Drittel der Abgeordneten diese Klage beantragen. Zustimmen müssen dann aber schon zwei Drittel, also auch Mitglieder von Sauters früherer Fraktion, der CSU.

Letzte Entscheidung trifft der Verfassungsgerichtshof

Am Ende entscheidet der Verfassungsgerichthof darüber, ob der Abgeordnete sein Mandat abgeben muss. Das ganze Verfahren wäre in Bayern einzigartig, bisher hatte es in der bayerischen Geschichte noch nicht einmal einen Antrag auf Anklageerhebung gegeben.

Konsequenzen für Sauter

Alfred Sauter würde sein Mandat verlieren, wenn der Verfassungsgerichtshof so entscheidet. Allerdings steht nicht in der Verfassung und ist somit auch bisher noch völlig unklar, was für finanzielle Konsequenzen das für Sauter haben könnte, ob er zum Beispiel seine Pensionsansprüche verlieren könnte.

Ermittlungen zur "Maskenaffäre" laufen

Derzeit laufen noch die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft München gegen den früheren Justizminister Sauter und weitere Beschuldigte unter anderem wegen des Anfangsverdachtes der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern.

Sauter wird vorgeworfen, mit einer Gruppe von Politikern und Geschäftsleuten, Maskenlieferungen an mehrere Ministerien in Bayern und im Bund vermittelt zu haben. Dafür soll er rund 1,2 Millionen Euro bekommen haben. Das Geld ging dann an die Firma Pecom, die in großen Teilen Sauters Töchtern gehört. Wegen der Maskenaffäre ist Sauter bereits aus der CSU-Landtagsfraktion ausgetreten, seine Parteiämter lässt er ruhen.