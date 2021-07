Maskenaffäre: Kein Sonderermittler - wohl Untersuchungsausschuss

Die bayerische Staatsregierung lehnt die Einsetzung eines Sonderermittlers für die Aufklärung der sogenannten Maskenaffäre ab. Damit werden Grüne, SPD und FDP im Landtag höchstwahrscheinlich einen Untersuchungsausschuss einsetzen.

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sagte dem BR, für einen Sonderermittler gebe es "aus guten Gründen weder eine juristische noch politische Legitimation". Neben Anfragen und Untersuchungsausschuss verfüge der Landtag "in Bayern über von der Verfassung vorgesehene, wirkungsvolle Instrumente, um seine Kontrollfunktion wahrzunehmen". Außerdem, so Herrmann, "haben wir im Freistaat eine unabhängige Justiz, die ohne Rücksicht auf Ämter und Personen ermittelt, sofern sie es für geboten hält". Deshalb sehe man "keinerlei Notwendigkeit, an dieser bewährten Praxis etwas zu ändern".

Opposition will Untersuchungsausschuss "erzwingen"

Damit spricht viel dafür, dass es im Landtag einen Untersuchungsausschuss geben wird. Am Montag hatten Grüne, SPD und FDP gefordert: "Bis Ende Juli" solle die Staatsregierung einen unabhängigen Sonderermittler benennen, der die Maskenaffäre "konsequent und transparent" aufarbeite. Ansonsten würden sie die Aufklärung durch einen Untersuchungsausschuss "erzwingen", kündigten die drei Oppositionsfraktionen an.

In den vergangenen Monaten haben mehrere Masken-Vermittlungsgeschäfte von Politikern an Ministerien und Behörden für Empörung gesorgt. Vor allem CSU-Politiker wie Alfred Sauter und Georg Nüßlein standen dabei im Fokus. Vergangene Woche wurde zudem bekannt, dass zwei Unternehmer verhaftet wurden, die dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in der Corona-Krise im April 2020 rund zehn Millionen OP-Masken mit gefälschtem Zertifikat verkauft haben sollen. Einer der beiden ist Kommunalpolitiker der Freien Wähler.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.