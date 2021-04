Maskenaffäre: Justiz stellt bei Sauter 1,2 Millionen Euro sicher

Es ist der nächste Schritt in der Affäre um Alfred Sauter und die Masken: Das Oberlandesgericht München hat gegen den ehemaligen bayerischen Justizminister Alfred Sauter einen sogenannten Vermögensarrest verfügt, in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Dieser Vermögensarrest ist mittlerweile auch vollzogen. Das heißt, die Justiz hat bei dem Politiker und Anwalt Geld in dieser Höhe sichergestellt. Damit soll verhindert werden, dass der Steuerzahler am Ende für Kosten rund um die Geschäfte mit Corona-Schutzmasken aufkommen muss.

Masken-Affäre bei der Union: Kein Zufall? Possoch klärt!

Schmiergeld für Maskendeals?

Sauter wird vorgeworfen, mit einer Gruppe von Politikern und Geschäftsleuten, Maskenlieferungen an mehrere Ministerien in Bayern und im Bund vermittelt zu haben. Dafür soll er rund 1,2 Millionen Euro bekommen haben. Das Geld ging dann an die Firma Pecom, die in großen Teilen Sauters Töchtern gehört. Wegen der Maskenaffäre ist Sauter bereits aus der CSU-Landtagsfraktion ausgetreten, seine Parteiämter lässt er ruhen. Laut Süddeutscher Zeitung bezeichnen Juristen das aktuelle Vorgehen der Justiz als "Übersicherung".

470.000 Euro an Bürgerstiftung gespendet

Sauter hatte nach Bekanntwerden des Maskendeals knapp 470.000 Euro an die gemeinnützige Bürgerstiftung im schwäbischen Günzburg gespendet. Dieses Geld hat sich die Justiz Anfang April bereits gesichert - ebenfalls per Vermögensarrest. Das Geld liegt jetzt bei der Landesjustizkasse.