Maskenaffäre in Bayern: Die Defizite im Kampf gegen Korruption

Heute nimmt der Untersuchungsausschuss "Maske" im Bayerischen Landtag seine Arbeit auf – nachdem im Dezember die konstituierende Sitzung stattgefunden hatte. Er soll Verquickungen von Abgeordnetenmandat und wirtschaftlichen Interessen durchleuchten.

Staatsregierung will sich "nicht auf die Finger schauen lassen"

Die Maskenaffäre hat Wilhelm Schnellhuber nicht überrascht. In Wirklichkeit heißt der Beamte anders, er möchte aber anonym bleiben. Wilhelm Schnellhuber arbeitet in der Innenrevision eines bayerischen Ministeriums und darf eigentlich nicht mit Journalisten reden.

Prüfer wie Wilhelm Schnellhuber überwachen Vergaben, beurteilen Entscheidungsprozesse, sollen mit ihren Kontrollen Korruption aufdecken beziehungsweise vorbeugen. Das aber findet laut Wilhelm Schnellhuber aus seiner persönlichen Erfahrung heraus im Freistaat viel zu wenig statt. Sein Eindruck: "Es gibt ein ungeschriebenes Leitbild in der bayerischen Staatsverwaltung: Kontrollen wollen wir nicht haben. Wir wollen uns nicht auf die Finger schauen lassen."

Untersuchungsausschuss: Abgeordnete und ihre Geschäfte mit dem Staat

Im März 2021 wurden die Maskengeschäfte der CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein bekannt. Beide haben ihre Kontakte in Landes- und Bundesministerien genutzt, um an Corona-Schutzmasken mitzuverdienen – jeweils rund 1,2 Millionen Euro, wobei Nüßlein "nur" rund die Hälfte der vereinbarten Summer erhalten hat.

Der Untersuchungsausschuss will – rückwirkend ab 2016 – Geschäfte von staatlichen Stellen überprüfen, an denen Abgeordnete beteiligt waren. Es geht auch um die Frage, ob diese Geschäfte mit dem Vergaberecht vereinbar waren. Denn schon das Vergaberecht soll Korruption und Vetternwirtschaft bekämpfen.

Korruptionsbekämpfung mit zwei Stunden pro Woche?

Die millionenschweren Maskengeschäfte mit den Unternehmen Emix Trading und Lomotex etwa hat das bayerische Gesundheitsministerium vergeben: ohne Ausschreibung, als Direktvergabe, um möglichst schnell an dringend benötigte Schutzausrüstung zu kommen. Zur gleichen Zeit, im März 2020, hat das Gesundheitsministerium pandemiebedingt die wöchentliche Arbeitszeit seines Kontrolleurs von 20 auf fünf Prozent reduziert.

Das geht aus der Antwort auf eine Landtagsanfrage hervor, die Matthias Fischbach (FDP) gestellt hat. "Auf eine Fünf-Prozent-Stelle – bei 40 Stunden sind das zwei Stunden pro Woche – die Kontrolle für ein gesamtes Ministerium herunterzufahren, das Vergaben in Milliardenhöhe durchgeführt hat – das ist unverantwortlich." Effektive Korruptionsbekämpfung, so der Liberale, sehe anders aus.

Inzwischen hat der einzige für die Innenrevision zuständige Mitarbeiter laut Gesundheitsministerium wieder 20 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit für diese Aufgabe zur Verfügung. Auf BR-Anfrage schreibt das Ressort außerdem, in den bald zwei Pandemiejahren habe man zwei korruptionsgefährdete Bereiche geprüft.

Insider: Innenrevision meist nur Fassade

Innenrevisoren sollten Vergaberechtsexperten sein. Werden zum Beispiel für Millionen Euro Masken bestellt, wäre es ihre Aufgabe, spätestens im Nachgang zu kontrollieren, ob alles seine Ordnung hatte. In Miniteilzeit oder auf Zuruf, findet Insider Wilhelm Schnellhuber, könne man einen solchen Job nicht machen. Seiner Erfahrung nach reicht die Zeit dieser Mitarbeiter dann nur für die Gefährdungsanalyse – also Abteilungen in "korruptionsgefährdet" oder "nicht korruptionsgefährdet" einzuteilen –, nicht aber für Prüfungen. Für sich zieht er ein bitteres Fazit: "Es ist alles eine Fassade."

In mehreren Ministerien keine Kontrollen seit Pandemiebeginn

Der BR hat bei allen bayerischen Staatsministerien und der Staatskanzlei zur internen Korruptionskontrolle nachgefragt. Aus den Antworten geht hervor: Neben der Staatskanzlei haben drei Ministerien seit Pandemiebeginn keine Prüfungen mehr durchgeführt – nach eigenen Angaben teils pandemiebedingt. Dazu zählen das Bauministerium, das Kultusministerium und das Wissenschaftsministerium. Letzteres will erst in diesem Jahr wieder prüfen.

Das von Hubert Aiwanger (FW) geführte Wirtschaftsministerium antwortete als einziges Ministerium nicht auf die BR-Anfrage. Auch Anschaffungen dieses Hauses sind Gegenstand des Masken-Untersuchungsausschusses.

Generell sehen sich die Ressorts gut aufgestellt. Auch in der Pandemie könne man die Korruptionsbekämpfung sicherstellen. Das Innenministerium verweist zum Beispiel auf "frei verfügbare Online-Fortbildungsangebote" und "Informationsangebote im Intranet" für die Mitarbeiter. Das Finanzministerium nennt in seiner Antwort den Amtseid von Beamten, der Korruption verbietet. Das Bauministerium erklärt: "Die Korruptionsvorsorge wird dennoch sichergestellt, etwa durch das Mehraugenprinzip, transparente Aktenführung, Informations- und Fortbildungsinhalte und einen hausinternen Ansprechpartner für Korruptionsvorsorge."

Fischbach: "Als hätte keiner in der Staatsregierung den Hut auf"

Jedes Ministerium scheint seinen eigenen Weg zu beschreiten. Dabei gibt es seit 2004 eine bayerische Korruptionsbekämpfungsrichtlinie. Die aktuelle Version ist seit vergangenem Mai in Kraft. Das Innenministerium arbeitet nach eigenen Angaben an einer neuen Handlungsempfehlung. Aber es handele sich um keine rechtsverbindliche Empfehlung, so das Innenministerium.

Damit gebe man lediglich "Mindestkriterien" und "den rechtlichen Rahmen für die Korruptionsbekämpfung vor". Die Rechtsaufsicht für den Anti-Korruptionskampf in anderen Ministerien habe man nicht. "Das klingt mir so, als hätte da keiner in der Staatsregierung den Hut auf. Das ist nochmal eine Stufe schlimmer, als ich befürchtet hätte", erklärt der Liberale Matthias Fischbach.

Schon vor zehn Jahren Mängel im Kampf gegen Korruption

Bereits 2012 hat der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) die mangelnde Korruptionsbekämpfung scharf kritisiert: Die Staatsregierung setze die Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung der Korruption in der öffentlichen Verwaltung nicht konsequent um: "Der ORH hält die festgestellte niedrige Zahl der Revisionsprüfungen seit Inkrafttreten der KorruR am 01.04.2004 für bedenklich."

Bayerns Oberste Rechnungsprüfer zeichnen damals ein drastisches Bild: In Ressorts mit besonders vielen korruptionsgefährdeten Bereichen, rechnen sie vor, dauere es bei zwei Kontrollen im Jahr mehr als ein Jahrzehnt, bis der Prüfungsturnus abgeschlossen sei, in einem Ministerium sogar 20 Jahre.

Experte attestiert Bayern Defizite im Kampf gegen Korruption

Korruptionsforscher Professor Sebastian Wolf von der Medical School in Berlin hat sich ein aktuelles Bild von der Situation in Bayern gemacht. Sein Fazit: Die Innenrevisionen seien personell kaum unterfüttert, in den vergangenen zehn Jahren habe sich da wenig getan.

Wegen der geringen Kapazitäten würden Bereiche, die als nicht-korruptionsgefährdet eingestuft seien, gar nicht geprüft – die als korruptionsgefährdet geltenden Bereiche nur alle fünf bis zehn Jahre. Für Wolf, der sich auch bei Transparency International Deutschland engagiert, ist das "eine Alibifunktion". Er sagt: "Es ist schon auffällig, dass wir in Bayern mit Sauter, Nüßlein und der Tandler-Emix-Geschichte Sachen hatten, die in so geballter Form in anderen Bundesländern bisher nicht aufgetaucht sind."