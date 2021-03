Maskenaffäre: Bürgerstiftung in Günzburg prüft Großspende

Die "Bürgerstiftung Landkreis Günzburg" lässt derzeit eine hohe Spendensumme prüfen, die Anfang März auf ihrem Konto eingegangen ist. Wie der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Heinrich Lindenmayr, dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, war am 8. März ein Geldbetrag von 470.000 Euro überwiesen worden. Lindenmayr will jetzt prüfen lassen, wie die Stiftung mit dem Geld umgehen soll und ob die Summe in Verbindung mit der sogenannten "Maskenaffäre" um den Günzburger Landtagsabgeordneten Alfred Sauter und den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein steht.

Höchste Spende in der Geschichte der Günzburger Stiftung

Lindenmayr sagte dem BR, er habe am 7. März einen Anruf vom Stiftungsratsvorsitzenden bekommen, der angekündigt habe, einen hohen Geldbetrag, der von mehreren anonymen Spendern komme, auf das Konto der Stiftung zu überweisen. Der Stiftungsratsvorsitzende ist ebenfalls Mitglied der Günzburger CSU. Lindenmayr sagte im Gespräch mit dem BR, dass die Stiftung noch nie so eine hohe Summe bekommen hätte.

Ihm sei sehr daran gelegen, die rechtliche Lage zu klären. Er wolle für die Stiftung "Rechtssicherheit" haben. Deshalb habe er sofort Kontakt zum Dachverband der Bürgerstiftungen in Deutschland, sowie der Stiftungsaufsicht bei der Regierung von Schwaben aufgenommen und angefragt, wie in diesem Fall weiter zu verfahren sei. Eine Antwort stehe noch aus, sagte Lindenmayr. Außerdem erwarte er eine Erklärung vom Stiftungsratsvorsitzenden, der die Spende angekündigt hatte.

Sauter will von Anfang an Spende beabsichtigt haben

Die Bürgerstiftung wurde 2006 ins Leben gerufen. Einer der Gründer war laut Heinrich Lindenmayr Alfred Sauter. Sauter habe aber keine Funktion oder Amt in der Stiftung. Die Stiftung laufe mittlerweile komplett selbstständig, der Landkreis beziehungsweise das Landratsamt hätte organisatorisch nichts mehr damit zu tun. Allerdings ist die Stiftung nach wie vor auf der Homepage das Landkreises geführt.

Sie unterstützt Kinder- und Jugendarbeit, Kunst- und Kulturpflege, Naturschutz und andere Projekte im Landkreis. Alfred Sauter hatte letzte Woche mitgeteilt, dass ein zu seinem Anwaltshonorar zusätzlich geleisteter Beitrag von Anfang an als Spende gedacht gewesen sei. Ob diese Spende tatsächlich mit dem Geldeingang auf dem Konto der Bürgerstiftung zu tun hat, ist noch nicht geklärt.