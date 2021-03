25.03.2021, 16:55 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Masken-Affäre: Ein Beschuldigter in Untersuchungshaft

In der Affäre um dubiose Deals mit Corona-Schutzmasken sitzt in Bayern ein Beschuldigter wegen Korruptionsverdachts in U-Haft. Zudem wurde "in größerem Umfang" Vermögen sichergestellt. Derweil wird auch in Thüringen gegen einen Politiker ermittelt.