Maskenaffäre: Alle Parteien sind für Untersuchungsausschuss

Der Rechtsanwalt und CSU-Landtagsabgeordnete hatte am 15. Dezember 2020 eine E-Mail an die Staatskanzlei geschrieben und sich für die GNA Biosolutions GmbH und deren PCR-Schnelltest eingesetzt. 300.000 Euro soll Sauter später erhalten haben. Pikant ist außerdem, dass Sauter von der Mailadresse seiner Rechtsanwaltskanzlei Sauter & Wurm schrieb, in der Signatur aber seine Kontaktdaten als CSU-Landtagsabgeordneter und als Adresse das Maximilianeum stehen.

Untersuchungsausschuss kann auch neue Erkenntnisse aufgreifen

Horst Arnold, Rechtsexperte der SPD, verwies darauf, dass der Untersuchungsausschuss auch Spielraum hat, um mögliche neue Entwicklungen miteinzubeziehen. Der Ausschuss habe zwar keine Justizfunktion, so Arnold, könne aber sehr wohl politisches und rechtliches Fehlverhalten feststellen.

Auch die AfD, die nicht am gemeinsamen Fragenkatalog beteiligt war, begrüßte, dass der Untersuchungsausschuss kommen soll. Christoph Maier erklärte aber, er habe Sorge, dass man sich bei der Aufklärung verzettele.

Untersuchungsgegenstand und Zeitraum klar abgesteckt

Der Untersuchungsausschuss nimmt sich Geschäfte zwischen bayerischen Abgeordneten und dem Freistaat, Ministerien und nachgelagerten Behörden vor. Dabei ist es irrelevant, ob die Abgeordneten im Landtag, Bundestag oder im Europäischen Parlament sitzen. Geschäfte ohne erkennbaren Zusammenhang mit dem Mandat will man aber ausklammern, gleichzeitig wurde eine Bagatellgrenze von 2.500 Euro eingezogen. Auch zeitlich ist der Untersuchungsstoff beschränkt: Da Akten in der Regel fünf Jahre aufbewahrt werden, arbeitet der Untersuchungsausschuss nur Vertragsabschlüsse seit dem 1. Januar 2016 ab.

Untersuchungsausschuss konstituiert sich wohl noch vor Weihnachten

Winfried Bausback (CSU) wird den künftigen Untersuchungsausschuss leiten. Dies sei eine große Aufgabe, so der frühere bayerische Justizminister, denn die Menschen hätten kein Verständnis dafür, dass sich einige Mandatsträger in der Pandemie bereichert hätten. Man werde nun zügig die Akten heranziehen und im neuen Jahr rasch die Arbeit aufnehmen.

In der kommenden Woche stimmt der Landtag im Plenum über den Untersuchungsausschuss ab. Eine breite Zustimmung gilt als sicher.