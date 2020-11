Masken-Tragepausen für Schüler: Landrätin sieht sich bestätigt

Die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (FW) begrüßt das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zur Maskenpflicht an Schulen: Der VGH habe zwar gestern einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht an Schulen in Bayern abgelehnt. Dennoch sei die entsprechende Vorschrift so auszulegen, dass für die Schüler im Freien und unter Einhaltung des Mindestabstands die Möglichkeit zu Tragepausen bestehen müsse.

VGH: Tragepausen müssen möglich sein

Schweiger sieht damit die Haltung des Regensburger Gesundheitsamtes, das für einen pragmatischen Umgang mit der Maskenpflicht an Schulen plädiert, vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof bestätigt. Der VGH befand: Tragepausen müssen möglich sein. Diese sind im Rahmen-Hygieneplan für Schulen des Kultusministeriums derzeit nur als Soll- und Kann-Vorgabe an die Schulleitungen bzw. Lehrkräfte geregelt.

Maskenzwang ohne Ausnahme nicht verhältnismäßig

Landrätin Tanja Schweiger teilt laut Mitteilung des Landratsamtes die VGH-Auffassung, wonach ein kategorischer Maskenzwang ohne Ausnahmen nicht verhältnismäßig sei. Bei der Maskenpflicht an Schulen bedürfe es einer differenzierten Betrachtung, so Schweiger.

Tragen von Masken für Schüler grundsätzlich zumutbar

Der VGH betonte: Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für Schüler sei wegen des nötigen Infektionsschutzes auch jüngeren Schülern grundsätzlich zumutbar. Weil sie wegen der Schulpflicht das Maskentragen aber nicht vermeiden könnten, verlange der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eine Tragepause. Demnach können Schülerinnen und Schüler die Masken beispielsweise bei der Stoßlüftung des Klassenzimmers abnehmen, in Lüftungspausen und draußen auf dem Schulhof, wenn sie den Mindestabstand einhalten.

Sportunterricht ohne Maske im Freien möglich

Sportunterricht ohne Maske ist ebenfalls möglich, wenn er draußen und mit Mindestabstand durchgeführt wird. Das finden laut Landratsamt Regensburg auch Experten in Ordnung, die die Behörde beraten. Das Amt ist in fachlichem Austausch mit dem ärztlichen Direktor der Klinik St. Hedwig, Professor Michael Kabesch, und dem Kinderarzt Guido Judex vom Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit Regensburg.