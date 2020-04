In Coronakrise: Masken statt Staubsaugerbeutel

Am Dienstag hat das Unternehmen das Zertifizierungsverfahren seiner FFP2-Masken eingeleitet. Branofilter stellt zwar schon seit einigen Wochen Mund-Nasenmasken her, allerdings ist das verwendete Material noch nicht zertifiziert, teilt Geschäftsführer Sebastian Melz mit. Das solle sich jetzt rasch ändern.

Ähnliches Material

Die FFP2-Masken bestehen für gewöhnlich aus Polypropylen-Material. Das von Branofilter verwendete Material sei diesem Material sehr ähnlich. Ein entsprechender Prototyp werde nun bei der Dekra geprüft, erklärt Melz. Der Prototyp habe auch eine vorgeschriebene Form und könne deswegen auch im medizinischen Bereich eingesetzt werden.

Wenige Tage bis zur Zertifizierung?

Den Unternehmen sei von der Staatsregierung ein schnelles Zertifizierungsverfahren versprochen worden. Deswegen könnte das Verfahren theoretisch in nur wenigen Tage abgeschlossen sein. Das hänge mit dem Wunsch der Politik zusammen, sich mit einer Maskenproduktion in Deutschland vom Ausland unabhängiger zu machen, so der Geschäftsführer weiter. Allerdings müsse Branofilter nun doch zwei bis drei Wochen auf die Zertifizierung warten, da viele Mundschutzmasken aus China Vorrang hätten.

Massenproduktion ist vorbereitet

Branofilter erhofft sich nun Unterstützung vom Landrat des Landkreises Ansbach, durch die Gesundheitsämter und durch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Aufgrund der positiven Signale der Staatsregierung sei die Produktion des Unternehmens so umgerüstet worden, dass man nach der Zertifizierung sofort anfangen könne, 100.000 medizinische Masken pro Woche zu produzieren.