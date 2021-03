Masken-Skandal: Das Eis für die CSU-Spitze wird dünner

Sauter sitzt im CSU-Präsidium

Auch wenn es sich bei Nüßlein und Sauter um Hinterbänkler im Parlament handeln würde, wäre der Schaden für das Image der Partei wohl groß gewesen. Doch Nüßlein war immerhin stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Union. Und Sauter ist nicht nur ehemaliger bayerischer Justizminister, sondern hat auch heute noch eine ganze Reihe Ämter in der CSU: Kreisvorsitzender in Günzburg, kooptiertes Mitglied im CSU-Bezirksvorstand Schwaben, Mitglied im CSU-Vorstand sowie im CSU-Präsidium, in dem er Vorsitzender der Finanzkommission ist. Der "Münchner Merkur" formulierte daher die Schlagzeile: "Masken-Affäre erreicht CSU-Spitze um Söder."

Sauters Ruf in der CSU: "A Hund is a scho"

Im Fall Sauter kommt erschwerend hinzu, dass Sauters Geschäftsmodell als Anwalt in der CSU nicht erst seit der Masken-Affäre hinlänglich bekannt ist: Der wisse genau, was gerade noch legal sei und was nicht, heißt es in der Partei mit Blick auf so manchen Auftrag, den Sauter über die Jahre geschickt abgewickelt hatte. Jurist und Politiker: Das ergänzt sich gut. Es ist nur von Vorteil, den politischen Betrieb zu kennen, wenn man als Anwalt schwierige Verhandlungen mit dem Staat führt. Und es ist auch gut, wenn man politische Entscheidungen frühzeitig erfährt oder sogar daran beteiligt ist – zum Beispiel bei Grundstücken, die durch Behördenumzüge frei werden. Dass Sauter das, was er aus der Politik wusste, als Anwalt immer gut einsetzen konnte, daran gibt es in seinem Umfeld keinen Zweifel.

Auch dass es dabei durchaus oft um hohe Summen ging, ist allgemein bekannt. Sauter gehört seit vielen Jahren zu den bayerischen Politikern mit den höchsten Nebeneinkünften. Darauf angesprochen sagte er einmal: "Selbstverständlich habe ich einen Nebenjob: Abgeordneter." Als Anwalt zahle er aber so viele Steuern, dass er für seine Diäten als Abgeordneter gewissermaßen selbst aufkomme. In der CSU wurde das Zitat bislang achselzuckend hingenommen. Zum Teil auch mit einem kleinen Augenzwinkern - ganz nach dem Motto 'A Hund is a scho'. Jetzt geht die Geduld der CSU aber wohl zu Ende. Dass der Vorwurf möglicher illegaler Geschäfte im Raum steht, lässt sich nicht mit einem Augenzwinkern abhandeln. Da helfen Sauter auch seine guten innerparteilichen Kontakte und Netzwerke nicht mehr.

Parallel zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, leitet auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ein formales Prüfungsverfahren des Landtags gegen den Abgeordneten ein. Damit fordert sie Sauter zu einer Stellungnahme auf. Es gehe um den Verdacht des Verstoßes gegen die Verhaltensregeln für Abgeordnete.

Erinnerungen an Amigo-Affäre

Als Parteichef hat sich Söder eine grundlegende Erneuerung der CSU auf die Fahnen geschrieben. Seit seiner Wahl an die Parteispitze vor gut zwei Jahren versucht er die CSU umzubauen, sie jünger, weiblicher und vor allem moderner zu machen. Die Masken-Affäre ließ in den vergangenen Wochen aber immer wieder Erinnerungen an die Amigo-Affäre in den 1990ern aufleben - und damit an eine CSU, die so gar nicht zu dem Bild passt, das Söder anstrebt.

Das würde bei der CSU-Spitze auch in anderen Zeiten die Alarmglocken läuten lassen. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl aber ist das brandgefährlich - zumal die hohen Zustimmungswerte, über die sich die Union in den vergangenen Monaten freuen konnte, zuletzt ohnehin schon nach und nach zurückgingen. Söder bleibt jetzt also nur noch die Flucht nach vorn.