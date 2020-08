vor 43 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Diese Maskenregeln gelten in Oberfrankens Krankenhäusern

Ohne eine Maske geht in der Öffentlichkeit momentan nichts. Besonderns in Krankenhäusern ist das Tragen Pflicht. Doch nicht in allen oberfränkischen Kliniken wird auch jede Mund-Nasen-Bedeckung akzeptiert.