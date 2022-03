Masken "Made in Bayern" vor dem Aus?

Vor zwei Jahren waren Masken noch rar, fast jeder Preis wurde dafür bezahlt: Bis zu fünf Euro und mehr – wenn man überhaupt eine bekam. Zahlreiche bayerische Unternehmen haben damals ihre Produktion umgestellt, um den Mangel zu beseitigen – schnell und unbürokratisch wurden sie damals von Bund und Ländern unterstützt. So auch der Traditions-Maschinenbauer Jäcklin aus Augsburg. Doch zwei Jahre nach der Umstellung sieht es schlecht aus für die Maske "Made in Bayern": Die Produktion in Augsburg steht womöglich kurz vor dem Aus – und nicht nur dort.

Magere Auslastung bei Maskenherstellern

Es ist ruhig geworden in der großen Produktionshalle von Jäcklin in Augsburg und das liegt nicht nur am Besuch von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW), für den man kurzzeitig die Produktion gestoppt hatte, wie Firmen-Chefin Julia Jäcklin erklärt: "Wir haben zwei Produktionslinien. Wir könnten 200.000 Masken pro Woche herstellen, aber im Moment haben wir nur 20 Prozent Auslastung. Viele der Mädels sind in Kurzarbeit oder im Urlaub." Ob Jäcklin ihre 18 "Mädels", wie sie ihre Angestellten liebevoll nennt, noch lange halten können wird, steht bei der derzeitigen Auftragslage in den Sternen. Und wie ihr gehe es allen rund 75 Maskenhersteller in Deutschland, sagt sie. 12 davon produzieren in Bayern. Sie alle sind im Maskenverband Deutschland engagiert, für den Jäcklin spricht. Und bei allen läge die Auslastung bei nur 20 Prozent.

Forderung nach anderen Vergabe-Kriterien

Schuld an der geringen Auslastung sei vor allem das Vergabeverfahren in Deutschland. "Es ist so deprimierend. Ich habe einen Mitarbeiter, der kümmert sich nur um Ausschreibungen und kassiert eine Absage nach der anderen. Es ist immer die asiatische Maske, die gewinnt. Es geht leider nur um den Preis", berichtet Jäckling, "dabei muss es gar nicht nur der Preis sein, das Vergaberecht sieht auch andere Gewichtungen vor: Man kann auch z.B. den CO2-Abdruck oder soziale Komponenten gewichten, es muss nicht der Preis sein."

Forderung: Umwelt statt Preis

Von der Politik fordert die Ingenieurin daher ein Umdenken nach dem Vorbild Frankreichs. Hier sei im Dezember der "französische Weg" beschlossen worden, nach dem der Preis bei der Vergabe eines Auftrags nur noch zu 25 Prozent gewichtet werde: Umweltbezogene Aspekte und soziale Aspekte sowie die Qualität der Produkte würden hingegen mit 75 Prozent bewertet. Würde all dies berücksichtigt, so wäre die deutsche Maske, die zwischen zehn und 20 Cent mehr kostet als eine asiatische, sofort wettbewerbsfähig, davon ist Julia Jäcklin überzeugt.

Regional gleich krisensicher

Ähnlich sieht das Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, der die Produktion von Jäcklin in Augsburg besucht hat. "Wir sind der Meinung, es muss sehr viel mehr das regionale Kriterium und das Kriterium der Krisensicherheit und der Versorgungssicherheit gewichtet werden", so Aiwanger in Augsburg. Eine Maske aus Deutschland könne dann zwar möglicherweise doppelt so teuer werden, wie ein Produkt aus China, aber: "Sie ist qualitätsmäßig in der Regel besser und sie ist auch dann verfügbar, wenn der Chinese wieder fünf Euro dafür verlangt, dann kann vielleicht auch die heimische Ware billiger geliefert werden, wenn wir sie denn haben", sagte Aiwanger weiter.

Aiwanger hält nichts von "Geiz-ist-Geil-Mentalität"

Der Chef der Freien Wähler und stellvertretende Ministerpräsident geht hart mit der "Geiz-ist-Geil"-Mentalität hierzulande ins Gericht. Bund und Länder hätten vor zwei Jahren Millionen in die heimische Maskenproduktion investiert. Der Maskenverband Deutschland spricht von einer Förderung von 90 Millionen Euro im Jahr 2019. Jetzt wolle die Politik aber nichts mehr davon wissen, wie Aiwanger sagt: "Das Krisengedächtnis in der Politik und der Bevölkerung ist offensichtlich sehr gering. Wir haben uns vor zwei Jahren versprochen, dass wir die Bayerische Maskenproduktion beibehalten und hochkurbeln wollen und jetzt sehen wir, dass immer mehr Hersteller wieder dicht machen und sagen: Wir können mit den asiatischen Billigherstellern nicht konkurrieren." Weil öffentliche Einrichtungen immer das günstigste Produkt kaufen müssen, bleibe die Qualität auf der Strecke. "Wir müssen uns hier bessern", so Aiwanger weiter.

Angst um Arbeitsplätze

Sollte sich daran nicht bald etwas ändern, sieht Julia Jäcklin schwarz für die Maske "Made in Bayern" und ihre Branche in ganz Deutschland. 4.500 Arbeitsplätze stünden dann auf dem Spiel. Vier, vielleicht fünf Monate könne sie mit der jetzigen Auslastung noch weitermachen. Doch sollte diese dann nicht auf mindestens 50 Prozent ansteigen, sind Entlassungen unvermeidbar. Julia Jäcklin möchte nicht daran denken, zu sehr lägen ihr ihre Mitarbeiterinnen, aber auch Kunden am Herzen. "Ich möchte sie natürlich gerne halten und kämpfe dafür, mehr Aufträge zu erhalten." Für den Augsburger Maskenhersteller gibt es Hoffnung: "Die Uniklinik in Augsburg hat uns von Anfang an unterstützt und auch Großhadern zählt jetzt zu unseren Kunden", berichtet Jäcklin.