Masken-Kontrollen: Polizei lobt einsichtige Bürger

Die bayerische Polizei kontrolliert am Freitag verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht, vor allem im öffentlichen Nahverkehr. In Regensburg vermeldet die Polizei bislang keine Maskenverweigerer. Nach Angaben des Polizeisprechers Anton Hagen seien die Bürger einsichtig.

Polizei zunächst mit mündlichem Hinweis

Kontrolliert wurde in Regensburg vor allem in den Morgenstunden an Bushaltestellen. Die Kontrollen sind in Regensburg bis 22 Uhr angesetzt, laut dem Polizeisprecher werde vor allem am Feierabendverkehr nochmal verstärkt kontrolliert.

Wenn eine Person keine Maske trägt, wird sie zunächst mündlich darauf aufmerksam gemacht. Erst im Falle einer Verweigerung drohen Anzeigen oder Bußgelder. Die Polizei will nach eigenen Angaben zunächst belehren und aufklären.

Essen und Rauchen nicht an belebten Plätzen

Wenn jemand eine Mahlzeit zu sich nimmt oder raucht, wird die Person gebeten, das an weniger belebten Plätzen zu tun, da die Maskenpflicht dann nur schwer eingehalten werden könne, so Hagen.

Als die Polizei im Frühjahr die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollierte, gingen ihr bayernweit 3.000 Maskenverweigerer ins Netz. Die landesweite Kontrolle wird am Freitag aufgrund der gestiegenen Corona-Infektionszahlen wiederholt.