Masken für Millionen: Neuer fragwürdiger Corona-Deal aufgedeckt

Thomas W. Schmidt schimpft. Der Gynäkologe aus dem mittelfränkischen Bad Windsheim kämpft mit einer Schutzmaske: "Hier vorne habe ich das Gefühl, dass immer was durchgeht, dass es nicht abschließt. Ich merke es auch dadurch, dass manchmal die Brille beschlägt." Denn statt eines Metallbügels, den man anpassen kann, erklärt der Arzt, hat die Maske innen einen grauen Schaumstoffstreifen.

Bekommen hat Thomas W. Schmidt die Masken von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB). Auf dem gelben Karton steht "Non Medical", also nicht für den medizinischen Gebrauch geeignet. Hersteller ist die chinesische Firma Weini, importiert hat die Masken die Enlipa GmbH aus Nordrhein-Westfalen.

Nicht nur der Arzt hat Bedenken. Das belgische Wirtschaftsministerium ließ die Weini-Masken im Jahr 2020 sieben Mal testen, teilt die Behörde auf BR-Anfrage mit. Jedes Mal kamen die Prüfer zu dem Ergebnis, dass die Maske an der Nase abgeklebt werden müsse, da der Schutz sonst nicht gewährleistet sei.

Die KVB schreibt dazu, von Mängeln wisse man nichts und eine EU-weite Warnung habe es zu diesen Masken nicht gegeben. 1,9 Millionen dieser Masken hat die KVB im September 2020 gekauft. Nach eigenen Angaben hat sie die Weini-Masken bis Mai 2022 an niedergelassene Mediziner im Freistaat verteilt. Die Enlipa GmbH hat nicht nur die KVB, sondern unter anderem auch Nordrhein-Westfalen und Bayern mit Masken – in diesen Fällen von anderen Herstellern - aus China beliefert.

U-Ausschuss Maske befasst sich nach Sommerpause mit Enlipa

Im April 2020 hat der Freistaat zwei Millionen Masken bei der Enlipa GmbH bestellt: für rund 8,8 Millionen Euro inklusive Steuern. Das geht aus internen Unterlagen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervor, die dem BR vorliegen. Damit liegen die Kosten im Bereich des vieldiskutierten Maskenkaufs bei der Schweizer Firma Emix Trading, mit dem sich der Untersuchungsausschuss Maske im Bayerischen Landtag befasst.

Das Gremium prüft unter anderem, ob bayerische Abgeordnete ihr Mandat mit Geschäftsinteressen vermengt haben. Einige CSU-Größen hatten bei Maskengeschäften Millionenprovisionen erhalten: etwa Alfred Sauter, Georg Nüßlein und die Tochter des früheren Generalsekretärs Gerold Tandler, Andrea Tandler.

Frühere Gesundheitsministerin gab Enlipa-Angebot weiter

Provisionen stehen im Fall Enlipa nicht im Raum. Wohl aber die Fragen, wie seriös die Geschäftspartner der Staatsregierung waren, wie sorgfältig Angebote geprüft wurden und ob die Kosten angemessen waren.

Der Erstkontakt lief über die damalige Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Dem BR liegen mehrere Mails vor: Im April 2020 wendet sich die Firma demnach an die Ministerin. Die Mail an die Abgeordnetenadresse der CSU-Politikerin trägt die Betreffzeile "Initiative: Deutsche Unternehmen helfen - DEKRA geprüfter Atemschutz". Auf BR-Anfrage schreibt eine Ministeriumssprecherin, die Ministerin habe die Mail ohne jede Bewertung zur Übernahme des Vorgangs weitergeleitet. Zu inhaltlichen Fragen äußert sich das Gesundheitsministerium nicht und verweist auf das LGL. Die Staatskanzlei sowie die jetzige Europaministerin Melanie Huml reagierten auf BR-Anfragen nicht.

Das Angebot wird im Frühjahr 2020 an das Ministerbüro weitergeleitet, von dort geht es über die Corona Task Force im Ministerium an das LGL - offenbar hat aber keine dieser Stellen den Anbieter Enlipa sorgfältig überprüft.

Ein Importeur mit Fragezeichen

Im Angebot an den Freistaat schreibt Enlipa in einer angehängten Werbebroschüre: "Wir arbeiten seit über zehn Jahren mit unseren Produzenten zusammen". Das ist bemerkenswert, denn die Firma wurde erst am 9. April 2020 ins Handelsregister eingetragen. Enlipa gibt außerdem an, eine "Kooperation mit einem Projekt der RWTH Aachen" zu haben. Die Hochschule bestreitet das auf BR-Anfrage.

Mehrfach fanden sich falsche Kundenreferenzen in der Werbebroschüre oder auf der Enlipa-Homepage. Im Mailverkehr mit der Staatsregierung suggeriert die Firma, man habe auch Masken an Baden-Württemberg verkauft. Das baden-württembergische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aber schreibt dem BR: "Das Ministerium stand mit der ENLIPA GmbH im April/Mai 2020 in Verhandlungen über Masken, allerdings kam es nie zu einem Kaufabschluss."

Nach BR-Recherchen hat die Enlipa GmbH mehrere Logos unerlaubt verwendet, unter anderem das der Prüfgesellschaft DEKRA und das des Landes Hessen. Nach BR-Anfragen im Frühjahr 2022 wird die Enlipa-Homepage überarbeitet, Kundenreferenzen findet man seitdem dort nicht mehr.

Auf Anfrage, ob das LGL den Anbieter überprüft habe, schreibt die Behörde dem BR, grundsätzlich bestehe bei Vergabeverfahren keine Überprüfungspflicht: "Öffentliche Auftraggeber dürfen bei Fehlen gegenteiliger Anhaltspunkte grundsätzlich auf die Angaben der Bieter vertrauen und sind nicht verpflichtet zu überprüfen, ob die vertraglichen Verpflichtungen auch tatsächlich eingehalten werden können."

Mehrfach Mängel bei gelieferter Ware

Am 23. Mai 2020 liefert die Enlipa GmbH die bestellten Masken, allerdings wurden diese wegen Kennzeichnungsmängeln umgehend gesperrt, wie das LGL dem BR bestätigt. Ebenso verhält es sich mit der zweiten Lieferung Anfang Juni 2020. Erst Ende Juni 2020 wird die dritte Enlipa-Lieferung angenommen, zwei Millionen Masken des Herstellers Hunan EEXI Technology & Service Co., Ltd.. Von diesen Masken liegen laut LGL bis heute 520.000 Stück im Bayerischen Pandemiezentrallager. Das entspricht bei einem Preis von rund 4,40 Euro pro Maske inklusive Steuern einem Wert von knapp 2,3 Millionen Euro.

Ab Mai 2020 beschafft der Freistaat keine FFP2-Masken mehr. Das geht aus einer vertraulichen Liste der Direktbeschaffungen durch das Ministerium und das LGL hervor, die dem BR vorliegt. Fragen, warum der Vertrag trotz Lieferschwierigkeiten und Mängeln nicht storniert wurde, beantwortet das LGL ausweichend: Man habe dem Lieferanten Gelegenheit zur Nacherfüllung geben müssen.

Trotz der Probleme wird Enlipa Anfang Juni 2020 mit der Beschaffung von 56.000 Schutzkitteln beauftragt. Davon sind nach LGL-Angaben bisher 55.700 immer noch im Lager.

Enlipa räumt Fehler ein

Die Enlipa GmbH betont auf BR-Anfrage, sie sei ein seriöses Unternehmen. Die Geschäftsführung räumt ein, es habe keine Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen gegeben: "Es gab im Jahr 2020 circa 65 verschiedene Versionen dieser Werbebroschüre und leider haben die ersten Versionen einige Fehler aufgewiesen." Die Kundenreferenzen seien alle korrekt.

Das Geschäft mit Baden-Württemberg kam laut Enlipa nicht zu Stande, weil man sich nicht auf Zahlungsmodalitäten habe einigen können. Qualitätsmängel weist Enlipa entschieden zurück, es habe nie Beschwerden gegeben.

Auf BR-Nachfrage heißt es etwa zum Fall des angeblichen Kunden Uniklinik Köln, dieser sei mit der Passform einer FFP3-Maske nicht zufrieden gewesen und die Werte hätten nicht den intern bevorzugten Werten entsprochen. Das Uniklinikum schreibt dazu: "Die durch unsere Abteilung Krankenhaushygiene geprüften FFP3-Masken erfüllten nicht die geforderten Kriterien gemäß Norm. Da die Norm Mindestvoraussetzungen vorgibt, durfte die Maske nicht eingesetzt werden."

Oppositionspolitiker: "Paradefall der Beschaffungsmisere"

Für Florian Siekmann (Grüne) ist der Fall der Enlipa GmbH geradezu klassisch für die Beschaffung von Schutzausrüstung in Bayern. Der stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsausschusses sagt im BR-Interview: "Wir haben ein Angebot, das mit unseriösen Referenzen, mit teils falschen Angaben geworben hat. Wir haben einen Vertrag, bei dem nicht fristgerecht in der versprochenen Qualität geliefert worden ist. Und wir haben ein Scheitern bei der rechtzeitigen Rückabwicklung und Reklamation. Und dieses Bild zieht sich immer wieder bei einzelnen Beschaffungsvorgängen durch."

Kritik kommt auch von der Landtags-SPD: Für Markus Rinderspacher haben die damalige Gesundheitsministerin und ihr Apparat im Fall Enlipa gegen Kontrollpflichten verstoßen: "Öffentliche Auftragsvergaben sind - auch in der Krise – mit der nötigen Sorgfaltspflicht zu handhaben." Es könne nicht sein, so der Sozialdemokrat, dass unseriöse Anbieter zum Zuge kämen, während seriöse Anbieter wochenlang vergeblich auf Antworten warten müssten.

Der Untersuchungsausschuss hat jetzt nach BR-Informationen den Fall der Enlipa GmbH auf seine Agenda gesetzt und bereits erste Zeugen benannt, darunter auch die Geschäftsführung der Enlipa GmbH und die frühere Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Enlipa-Manager erschließen offenbar neues Geschäftsfeld

Im Zuge der Recherchen stößt der BR im Frühjahr auf eine weitere Firma der drei Enlipa-Geschäftsführer, die XVentures. Sie gibt an, im Finanz- und Investmentbereich tätig zu sein. Wieder gibt es fragwürdige Angaben: Zwei der Geschäftsführer behaupten auf der Homepage, an einem Programm an der Harvard Business School teilzunehmen. Die US-Universität schreibt auf Anfrage, beide hätten nie daran teilgenommen.

Laut Website ist die XVentures eine GmbH – im Handelsregister steht diese Firma nicht. Die angegebene Handelsregister- und Umsatzsteuernummer gehören zu einer inzwischen aufgelösten Vorgängerfirma der Enlipa. Auf Nachfrage räumen drei der Geschäftsführer ein, es gebe keine GmbH, das Impressum sei nicht aktuell. Im Juli 2022 wird die Homepage nach BR-Anfragen überarbeitet, die falschen Angaben sind inzwischen verschwunden. Nach wie vor steht dort: "Wir verwalten einen Multi-Millionen-Fonds, den wir uns durch harte Arbeit und etwas Glück selbst aufgebaut haben."