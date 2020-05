Masken-Butler: Innovation in Zeiten der Corona-Krise

Von einer Behinderten-Werkstatt erhielt Armin Zecevic ein Foto, mit der Bitte, daraus etwas zu entwickeln. Kurze Zeit später hat der Geschäftsführer eines Drahtbiege-Unternehmens aus Michelau im Landkreis Lichtenfels einen neuen Verkaufsschlager für seinen Online-Handel: den Masken-Butler.

Drahtgestell für Schutzmasken

Die Vorrichtung ist ein Drahtgestell, an dem man seine Mundschutz-Maske aufhängen kann. Der etwa 20 Zentimeter hohe Butler passt auf jeden Schreibtisch und verhindert, dass die Mundschutz-Maske herunterfällt, wenn man sie nicht trägt.

Masken-Butler: Verwendung auch nach der Corona-Pandemie

Mithilfe einer 3D-Drahtbiegemaschine produziert Zecevic die Gestelle. 700 Exemplare hat sein Unternehmen bereits an das Regiomed Klinikum in Lichtenfels gespendet. Die Innovation hat sich Zecevic genauso wie den Begriff Masken-Butler schützen lassen. Inzwischen hat er das Produkt sogar weiterentwickelt: Auf einer Buchenplatte gibt es auch die Familienversion mit fünf Masken-Haken. Für die Zeit nach der Masken-Pflicht eigne sich der Masken-Butler auch als Schlüssel-, Schmuck- oder Sonnenbrillen-Butler, so Zecevic.