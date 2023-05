Masken-Ausschuss: Streit um schwarzen oder grünen Filz

Natürlich hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nichts zu tun mit der Aufarbeitung der Masken-Geschäfte in Bayern - und doch war er sehr präsent bei der letzten Sitzung des Masken-Untersuchungsausschusses des Bayerischen Landtags. Als der Ausschussvorsitzende Winfried Bausback (CSU) für ein Abschlussstatement vor das BR-Mikrofon tritt, schlägt er die Brücke von der Münchner Debatte über Masken-Geschäfte zur Personalpolitik des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin: "Die Grünen versuchen hier in Bayern, einen Vorwurf von Günstlingswirtschaft zu konstruieren. Und selber praktizieren sie in Berlin eine Vetternwirtschaft." Für Bausback ein klarer Fall von Doppelmoral.

Der Untersuchungsausschuss Maske sollte Geschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Abgeordneten und teils hohe Provisionszahlungen auch an Parlamentarier aufklären. Die CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein sowie die PR-Unternehmerin und Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, Andrea Tandler, hatten Millionenzahlungen kassiert. In der 45. Sitzung des Ausschusses ging es um die abschließende politische Bewertung der Erkenntnisse, die der Ausschuss zu Tage gebracht hatte.

Grüne: Keine Aufklärung durch Staatsregierung

Der Konter von Ausschuss-Vize Florian Siekmann (Grüne) auf den Bausback-Angriff kommt postwendend: In der Corona-Pandemie hätten sich Menschen über CSU-Kontakte Millionen in die eigenen Taschen gesteckt - und das Versprechen der Staatsregierung, diese Vorgänge aufzuklären, sei nichts wert gewesen. Denn erst der Ausschuss habe viele Fakten ans Licht gebracht. "Im Gegensatz dazu geht man im Bund transparent mit einem Vorfall um, nämlich der Besetzung einer einzigen Stelle. Das wird aufgearbeitet, die Stelle wird neu besetzt." Das unterscheide die Grünen im Umgang mit Fehlern von der CSU.

Bundesminister Habeck steht wegen Personalien in seinem Ministerium unter Druck. Sein Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen war an der Auswahl des neuen Geschäftsführers der Deutschen Energie-Agentur (Dena), Michael Schäfer, beteiligt, obwohl dieser sein Trauzeuge ist. Graichen und Habeck bezeichnen das mittlerweile als Fehler, zugleich hielt Habeck an Graichen fest. Am Freitag beschloss der Aufsichtsrat der Dena, den Chefposten des Bundes-Unternehmens neu auszuschreiben.

SPD: Söder müsste mit sich selbst hart ins Gericht gehen

Der SPD-Abgeordnete Markus Rinderspacher reagiert in diesem Zusammenhang auf Äußerungen von CSU-Chef Markus Söder, der am Wochenende von "grüner Korruption" in Berlin gesprochen und den Grünen nahegelegt hatte, der CSU nie mehr Filz vorzuwerfen. "Wenn man den Filz bei den Grünen so hart bewertet, wie es der bayerische Ministerpräsident tut, dann würde ich gerne seine Rede zum Masken-Untersuchungsausschusses im Bayerischen Landtag hören", sagt der SPD-Politiker dem BR. Denn da müsste Söder laut Rinderspacher "mit seinen eigenen Leuten und vor allen Dingen auch mit sich selbst" sehr hart ins Gericht gehen. "Söder hat keine gute Figur abgegeben in der Maskenaffäre."

CSU: "Schäbiges Wahlkampf-Manöver"

Dass sich Regierungsfraktionen und Opposition alles andere als einig sind bei der Bewertung der Masken-Geschäfte, war vorher schon klar. So wurde der Schlussbericht, den Bausback heute vorlegte, mit der Mehrheit von CSU und Freien Wählern beschlossen - während die Oppositionsfraktionen zwei eigene Papiere verfassten: eines Grüne, SPD und FDP gemeinsam, eines die AfD. Im Laufe des Monats soll auch das Landtagsplenum noch über die Berichte debattieren.

Bausback sieht die Filz-Anschuldigungen gegen die Staatsregierung im Zusammenhang mit Masken-Geschäften durch den Ausschuss ausgeräumt. "Es gab keine Vorzugsbehandlung", betont er. Die Staatsregierung habe in der Pandemie alles getan, um Leben zu retten. Wer daraus jetzt im Nachhinein einen Vorwurf von Filz und Günstlingswirtschaft konstruiere, ziehe ein schäbiges Wahlkampf-Manöver ab, sagt der CSU-Politiker. Die Opposition verdrehe Tatsachen, verwische Fakten - und sei damit "unterwegs wie Trump in Amerika".

"Filz", "Vetternwirtschaft", "Hoflieferantentum"

Der SPD-Abgeordnete Markus Rinderspacher dagegen betont: "Nach 45 Sitzungen wissen wir: Es gibt jede Menge Filz, Vetternwirtschaft, Günstlingswirtschaft im Freistaat Bayern." Wer die richtigen Telefonnummern in Ministerien habe, komme weit. "Und im öffentlichen Beschaffungswesen darf es kein Hoflieferantentum geben." Der Ausschuss habe eine Menge Erkenntnisse gewonnen, die zwar nicht strafrechtlich relevant, aber von politischer Bedeutung seien. Gute Verbindungen seien in Bayern auch nach Franz-Josef Strauß noch relevant. "Das haben wir mit Hartnäckigkeit aufgedeckt."

Ausschuss-Vize Siekmann betont, die Staatsregierung habe sich im März 2020 leichtfertig auf CSU-Seilschaften verlassen. Das Gremium habe viele neuen Sachverhalte ans Licht gebracht - unter anderem "die Einflussnahme auf einzelne Geschäfte durch die Staatskanzlei bis zum Ministerpräsidenten". Und auch FDP-Finanzexperte Helmut Kaltenhauser hält es für belegt, dass für Masken-Geschäfte eine CSU-Nähe oder gar ein Parteibuch sehr hilfreich waren. "Das mag vielleicht juristisch nicht bewertbar sein", sagt er, politisch aber schon.

AfD will neuen Corona-Ausschuss

AfD-Fraktionsvize Gerd Mannes spricht von einem "Amigo-Sumpf der CSU", der bestimmten Menschen zu guten Provisionen verholfen habe. Mannes richtet den Blick aber schon auf die nächste Legislaturperiode, für die er sich einen "neuen Corona-Ausschuss" wünscht - zur Aufarbeitung der Corona-Jahre. "Es ist sehr viel im Unklaren geblieben", sagt der AfD-Abgeordnete. Es gelte die "Machenschaften in großer Breite" zu untersuchen.

Allzu groß sind die Chancen der AfD, einen solchen Ausschuss zu erzwingen, allerdings nicht: Zustimmen muss mindestens ein Fünftel der Landtagsmitglieder. Von 20 Prozent der Sitze ist die AfD auch nach aktuellen Umfragen zur Landtagswahl weit entfernt - und keine andere Fraktion will mit ihr zusammenarbeiten.