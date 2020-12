Masken-Atteste leichtfertig erteilt? Ermittlungen gegen Arzt

Patientin: "In der Praxis trägt keiner Maske"

Sie schildert ihren Arztbesuch so: "Ab dem Zeitpunkt, wo ich über die Türschwelle getreten bin, habe ich gemerkt, dass da was anders ist. Weil ich da keinen mehr mit Mundschutz gesehen habe. Es hat sich angefühlt wie eine Parallelwelt, in der Corona nicht existiert." Im Gespräch habe Weikl dann gesagt, dass er nichts vom Mund-Nasenschutz halte, erzählt sie weiter.

"Ich habe nicht nach dem Attest gefragt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Er hat mir das draufgequatscht, wissentlich, dass ich keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen habe." Patientin in der Praxis von Dr. Weikl

Erst zuhause habe sie realisiert, was passiert sei. Auf eine BR-Anfrage, ob es stimme, dass er in der Praxis keinen Mund-Nasenschutz trage, antwortete Weikl nicht.

Arzt ist Redner auf "Corona-Rebellen"-Demos

Der Passauer Frauenarzt, der auch als Praktischer Arzt arbeitet, gründete in diesem Jahr mit Dr. Sucharit Bhakdi den Verein "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie". Der Verein zweifelt die Gefährlichkeit des Coronavirus an. Weikl ist auch als Redner auf Demos bekannt.

Er bezeichnet die Pandemie als "Plandemie", eine Strategie der Regierung, um den Bürgern Grundrechte zu entziehen. In einem seiner Youtube-Videos sagt er: "Man sucht mit der Lupe, das sind die vielen PCR-Tests, nach einem harmlosen Erkältungskrankheitserreger, um ihn zur bedrohlichen Todesseuche aufzubauschen."

Arzt wirbt um Mitarbeit in seinem Verein

Auch die Frau, die dem BR ihre Geschichte erzählte, wurde von Weikl mit seiner Vereinsarbeit konfrontiert. "Da ich was mit Politik studiere, hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich um seinen Verein, um seine Emails, zu kümmern. Ich habe gesagt: Ich muss mich erstmal einlesen, um was es da geht. Dann hat er mir seine Visitenkarte mitgegeben." Die Patientin recherchierte zuhause und ging ab dann nicht mehr in Weikls Praxis, sagt sie.

Atteste verlieren an Schulen ihre Gültigkeit

Atteste, die Weikl ausstellt, werden in Schulen nicht mehr akzeptiert. Der Ärztliche Bezirksverband Niederbayern hat bereits angeordnet, dass sich Kinder mit diesen Attesten von einem zweiten Arzt untersuchen lassen müssen.