Masken-Affäre: Razzia bei Bayerns Ex-Justizminister Sauter

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

In der Masken-Affäre steht nun auch der Landtagsabgeordnete und frühere bayerische Justizminister Alfred Sauter (CSU) im Visier der Ermittler. Auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft München wurde am Vormittag nach BR-Informationen Sauters Büro im Bayerischen Landtag durchsucht. Vor der Bürotür des Abgeordneten wurde ein Sichtschutz aufgebaut.

Sauter hatte als Anwalt den Vertrag für Masken-Geschäfte einer Firma mit dem bayerischen Gesundheitsministerium ausgearbeitet. Diesen Deal hatte der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein (früher CSU) vermittelt und er soll dafür eine sechsstellige Provision kassiert haben. Sauter selbst versicherte in Zeitungsinterviews, von den Provisionszahlungen an Nüßlein nichts gewusst zu haben.

Durchsuchung von zehn Objekten in München und Schwaben

Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München teilte dem BR mit, dass das Ermittlungsverfahren "unter anderem wegen des Anfangsverdachtes der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern" mittlerweile auf fünf Beschuldigte ausgeweitet worden sei. Unter den Beschuldigten befinde "sich der bereits bekannte Bundestagsabgeordnete und ein Abgeordneter des Bayerischen Landtags".

In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt durchsuche die Generalstaatanwaltschaft in diesem Zusammenhang "insgesamt zehn Objekte in München und im Regierungsbezirk Schwaben", teilte der Sprecher mit und fügte hinzu: "Auf die im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren geltende Unschuldsvermutung wird ausdrücklich hingewiesen."

Auch Landtag bestätigt Durchsuchung

Der Bayerische Landtag bestätigte die "staatsanwaltliche Durchsuchung des Büros eines Mitglieds des Landtags". Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) habe dies genehmigt. Weitere Angaben zu dem Fall macht der Landtag nicht: "Zu laufenden Ermittlungen gegen Abgeordnete äußert sich das Landtagsamt grundsätzlich nicht."

Trotz bestehender Immunität darf die Staatsanwaltschaft gegen Landtagsabgeordnete ermitteln und auch Räume durchsuchen oder Akten beschlagnahmen. Vorausgesetzt, das Präsidium des Landtags ist darüber informiert worden und hat innerhalb von 48 Stunden keinen Widerspruch eingelegt. Die Aufhebung der Immunität ist erst notwendig, wenn Anklage erhoben oder ein Strafbefehl beantragt wird.

Sauter: "Keinen Cent von der öffentlichen Hand bekommen"

Sauter hatte eingeräumt, als Anwalt die Verträge zu einem dieser Maskengeschäfte gemacht zu haben. Er habe alles über seine Kanzlei abgewickelt und dafür "keinen Cent von der öffentlichen Hand bekommen, lediglich aus dem Kreis der Lieferanten", betonte er.

Der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer forderte Sauter vergangene Woche auf, "die Summe und die Details" seiner Einkünfte im Zusammenhang mit Maskengeschäften zu nennen. Dazu solle sich Sauter "von seiner anwaltlichen Schweigepflicht entbinden lassen". Sauter beharrt aber auf seiner anwaltlichen Schweigepflicht. In einem Brief an Kreuzer, der dem BR vorliegt, schrieb er: "Aufgrund Deiner eigenen Sachkunde weißt du, dass eine Befreiung von dieser Pflicht nicht in meiner Hand liegt und ich diesbezüglich auch nicht unter Druck gesetzt werden darf."

Sauter stammt aus Nüßleins Heimatlandkreis Günzburg

Sauter war vor mehr als zwanzig Jahren bayerischer Justizminister. Nach seinem Rauswurf 1999 nahm er seine Tätigkeit als Rechtsanwalt wieder auf. Seine Arbeit als Abgeordneter bezeichnete er später nur halb scherzhaft als "Nebentätigkeit".

Nach wie vor ist Sauter CSU-Präsidiumsmitglied - und auch CSU-Kreisvorsitzender in Nüßleins Heimatlandkreis Günzburg. Nüßlein ist im Zuge der Affäre mittlerweile aus der CSU ausgetreten - und kam damit möglicherweise Sanktionen durch die Partei zuvor. Denn das CSU-Präsidium hatte in einem einstimmigen Beschluss "weitreichende Ordnungsmaßnahmen" angedroht.

Nüßlein wehrt sich gegen "Vorverurteilung"

Gegen Nüßlein ermittelt die Münchner Generalstaatsanwaltschaft bereits länger wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Auch der Verdacht der Hinterziehung von Umsatzsteuer steht nach Angaben von Nüßleins Anwalt im Raum. Der Abgeordnete soll für die Vermittlung staatlicher Aufträge an einen Schutzmasken-Hersteller über eine Beratungsfirma eine sechsstellige Summe kassiert haben.

Berichten zufolge sollen es mehr als 600.000 Euro gewesen sein - für Bestellungen des Bundesgesundheitsministeriums sowie des bayerischen Gesundheitsministeriums. Nüßlein ließ die Vorwürfe gegen ihn über einen Anwalt zurückweisen und beklagte eine "öffentliche Vorverurteilung.