Masken-Affäre: Ministerium muss Akten nachliefern

Das Gesundheitsministerium hat dem Untersuchungsausschuss Maske im Bayerischen Landtag neue Unterlagen übermittelt. Das hat das Ministerium dem BR auf Anfrage bestätigt. Die neuen Dokumente betreffen alle das Maskengeschäft mit der Schweizer Firma Emix Trading, das der Ausschuss gerade aufarbeitet.

Die Emix-Masken waren die teuersten Masken, die der Freistaat seit Pandemiebeginn kaufte. Emix Trading hatte auf CSU-Kontakte gesetzt und zahlte der Tochter des früheren CSU-Ministers Gerold Tandler, Andrea Tandler, und einem Geschäftspartner Millionenprovisionen. 60 Zeugen will der Ausschuss allein zum Komplex Emix Trading hören.

Nach Informationen von BR Recherche handelt es sich bei den nachgereichten Unterlagen um einige E-Mails, Prüfzertifikate und Lieferscheine, nach denen der Untersuchungsausschuss explizit gefragt hatte.

Ministerium: Aktenrecherche nach bestem Wissen und Gewissen

Auf BR-Anfrage verweist das Gesundheitsministerium auf die "massiven Herausforderungen (…) durch die sich weiterhin dynamisch entwickelnde Corona-Pandemie". Einem Ministeriumssprecher zufolge bestehe eine "erhebliche Belastung der Beschäftigten".

In einem Schreiben an den Untersuchungsausschuss, das dem BR vorliegt, teilt das Ministerium mit: Man habe "die Aktenrecherche und Vorlage mit großem Zeitaufwand und nach bestem Wissen und Gewissen" durchgeführt.

U-Ausschuss bewertet fehlende Unterlagen unterschiedlich

Dass Unterlagen fehlen, war dem Vizevorsitzenden Florian Siekmann (Grüne) aufgefallen. Er habe in "regelrechter Detektivarbeit" verschiedenste Akten – auch aus dem Emix-Geschäft in Nordrhein-Westfalen – miteinander abgeglichen und sei so auf Fehlstellen gestoßen: "Ausgerechnet beim teuersten Amigo-Deal der Pandemie wurden dem Untersuchungsausschuss Zertifikate zur Qualität und Lieferscheine vorenthalten. Ich zweifle inzwischen ernsthaft am Aufklärungswillen des CSU-geführten Gesundheitsministeriums." Siekmann erklärte weiter, ein solcher Vorfall dürfe sich nicht wiederholen.

Für den Ausschussvorsitzenden Winfried Bausback (CSU) dagegen handelt es sich bei der Nachlieferung des Materials um einen normalen Vorgang. Der frühere bayerische Justizminister schreibt auf BR-Anfrage: "Gerade bei einem so umfangreichen Untersuchungsauftrag, der erstmals in der Geschichte Bayerns alle Ministerien gleichzeitig in einen Untersuchungsausschuss einbindet, ist der Ausschuss regelmäßig auf einzelne Nachjustierungen angewiesen."

Fragwürdiges Zertifikat für Masken der Marke "Fang Rui"

Emix Trading hatte Bayern Masken von insgesamt sechs chinesischen Herstellern verkauft, darunter auch 50.000 Masken der Marke "Fang Rui". Das Prüfzertifikat dieser Masken wurde dem Untersuchungsausschuss nun nachgeliefert. Dabei zeigt sich ein Widerspruch: Emix Trading hatte dem Ministerium ein Zertifikat geschickt, das die Masken als FFP3 – also Masken der höchsten Sicherheitskategorie – ausweist.

Auf dem Lieferschein steht dagegen KN95, ein chinesischer Maskentyp, der der in Deutschland üblichen FFP2-Maske ähnelt. Die Dokumente liegen dem BR vor. Zu den Fang Rui-Masken bestätigte das Gesundheitsministerium im Februar auf BR-Anfrage: "Ausweislich der Angaben auf der Verpackung handelte es sich um KN95 Masken."

Auf Nachfrage des BR, ob der Freistaat bei Fang Rui-Masken die Verpackungen mit den beiliegenden Unterlagen abgeglichen hat, antwortete das Gesundheitsministerium nicht. Auch Fragen nach dem Zertifizierer der Fang Rui-Masken, der italienischen Firma ECM, beantwortete das Ministerium nicht. Diese Firma durfte nach BR-Recherchen in der EU nie Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifizieren. Auch bei anderen Masken aus der Emix-Lieferung gab es Prüfdefizite.

Auch Finanzministerium enthielt zunächst Unterlagen vor

Bereits im Januar verweigerte das Finanzministerium dem Untersuchungsausschuss zunächst Unterlagen zu staatlichen Beteiligungen. Darüber hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet. Diese Unterlagen werden benötigt, weil der Untersuchungsausschuss alle Geschäfte von staatlichen Stellen aufklären will, an denen möglicherweise Abgeordnete seit 2016 beteiligt waren. Winfried Bausback (CSU) schreibt dem BR dazu: "Selbst im Rahmen einer konstruktiven und transparenten Zusammenarbeit zwischen zwei Staatsgewalten stellen sich immer wieder Rechtsfragen, über die man diskutieren muss und darf."

U-Ausschuss fordert volle Transparenz

Der Ausschussvorsitzende Bausback betont, es könnten jederzeit – je nach Zeugenaussagen oder Aktenstudium – weitere Beweismittel angefordert werden. Der Untersuchungsausschuss werde zu jedem Zeitpunkt darauf achten, so der CSU-Abgeordnete, dass ihm alle erforderlichen Unterlagen und Beweismittel zur Verfügung stünden. Sein Stellvertreter Florian Siekmann fordert für die Zukunft: "Ich erwarte, dass die Regierung jetzt alles vorlegt und nichts unter den Teppich kehrt."

Sitzungen verschieben sich

Im Untersuchungsausschuss waren diese Woche weitere Zeugenbefragungen geplant, beide Sitzungen mussten jedoch ausfallen, weil einige Abgeordnete an Corona erkrankt sind. Die nächste Sitzung ist für Freitag, den 8. April, angesetzt. Der Ausschuss will weitere Maskengeschäfte wie die des mittlerweile fraktionslosen Abgeordneten Alfred Sauter mit der Firma Lomotex aufklären.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!