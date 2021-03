Masken-Affäre: CSU-Abgeordneter Sauter wird alle Ämter abgeben

Der CSU-Politiker Alfred Sauter wird heute nach BR24-Informationen seine Parteiämter abgeben. Das hat der Bayerische Rundfunk aus dem politischen Umfeld Sauters erfahren. CSU-Chef Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume werden aus gegebenem Anlass um 13.00 Uhr eine Pressekonferenz "zu grundlegenden Konsequenzen aus dem Fehlverhalten einzelner Mandatsträger" geben.

Sauter war bislang Mitglied im Präsidium und im Vorstand der CSU. Er leitete die CSU-Finanzkommission, war Vizechef des Bezirksverbands Schwaben und Vorsitzender des Kreisverbands Günzburg sowie seit 1990 Landtagsabgeordneter.

Korruptionsermittlungen gegen Alfred Sauter

Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den 70-jährigen CSU-Politiker wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit der Maskenaffäre. Nach Informationen des BR und weiterer Medien könnte Sauter neben seinem Anwaltshonorar auf Umwegen weitere rund 1,2 Millionen Euro als Anwalt erhalten haben - möglicherweise als Provision für die Vermittlung von Maskengeschäften.

Der Günzburger Landtagsabgeordnete hatte die Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen: Diese seien abenteuerlich und konstruiert und basierten auf Unterstellungen, hieß es in einer Erklärung. Allerdings räumte Sauter ein, dass "zusätzlich zum Anwaltshonorar" ein Geldbetrag geleistet worden sei. Dabei sei aber von Anfang an beschlossen gewesen, "den nach Abzug aller Steuern verbleibenden Nettoertrag gemeinnützigen Zwecken zuzuführen, was durch Familienangehörige und mich auch sichergestellt wurde".

CSU-Fraktion stellte Sauter ein Ultimatum

Die CSU-Spitze hatte Sauter aufgefordert, er solle seine Parteiämter niederlegen und sein Landtagsmandat "bis zur substanziellen Entkräftung der im Raum stehenden Vorwürfe ruhen lassen". Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer drohte Sauter mit einem Ausschluss aus der Fraktion und setzte ihm eine Frist: Bis Sonntagmittag solle der Ex-Justizminister die gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe "plausibel und nachvollziehbar" ausräumen. Andernfalls werde ab Montag über den Ausschluss beraten.

Am Mittwoch hatte die Generalstaatsanwaltschaft München das Landtagsbüro Sauters durchsuchen lassen. Zuvor war in der Masken-Affäre bereits gegen den mittlerweile aus der CSU ausgetretenen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.