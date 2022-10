Maske, Test, Besuche: Corona-Regeln in Krankenhäusern

Die Neuen sind die Alten: Die zum ersten Oktober in Kraft getretenen Coronaregeln für Bayerns Krankenhäuser sind im wesentlich die gleichen wie die in der bisherigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Das heißt: Patienten und Besucher müssen weiterhin eine FFP2-Maske tragen und einen negativen Test-Nachweis erbringen. Ein offizieller Schnelltest reicht.

FFP2-Maske und negativer Test-Nachweis

Neu ist: die Maskenpflicht für die Klinikmitarbeitende ist verschärft worden. Sie müssen laut Bayerischer Krankenhausgesellschaft (BKG) rund um die Uhr eine Maske tragen, mindestens eine OP-Maske. So gibt es die bundesweite Verordnung zumindest vor.

Kritik dazu kommt von der BKG. Bayern habe dazu bisher noch keine eigenen Regeln offiziell bekannt gegeben, sagt BKG-Geschäftsführer Roland Engehausen. (Achtung: Stand Freitag, 30.9.)

Die Bundesländer können neben dem Infektionsschutzgesetz des Bundes bei Bedarf weitere Maßnahmen erlassen. Der Freistaat hat das bisher mit den Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen getan.

Besuchszeiten regeln Kliniken unterschiedlich

Beim Begleiten und Besuchen von Patienten gehen die bayerischen Krankenhäuser offenbar unterschiedlich vor. Immer wieder sind dazu Beispiele zu hören oder Erfahrungsberichte auf Twitter zu lesen. "Ungeimpfter Vater darf bis zur Geburt ins Krankenhaus, nach der Geburt nicht mehr." Oder: "Geschwisterkinder dürfen ihre Mutter auf der Wochenbettstation nicht besuchen."

Grundsätzlich liege die Regelung der Besuchszeiten in der Verantwortung der einzelnen Kliniken, sagt Roland Engehausen von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Das hänge von vielen unterschiedlichen Aspekten ab. "Dazu gehören sicherlich auch vom Krankenhaus gemachte Erfahrungen, ob eine schlimmere Corona-Situation oder eine besonders hohe Erkrankungsquote der eigenen Beschäftigten". Diese Kliniken seien einfach nach fast drei Jahren Dauerstress ein bisschen vorsichtiger, so Engehausen. Aber auch die baulichen Gegebenheiten und besondere Behandlungsmaßnahmen spielten bei der Besucherregelung eine Rolle.

Patientenschutz hat oberste Priorität

Die Besuchszeiten sind also immer noch nicht völlig flexibel wie vor der Coronazeit. Meist erfolgen sie stundenweise. So gilt an den fünf Standorten der München Klinik folgende Regelung: ein Besuch pro Patient pro Tag, Besuchsdauer zwei Stunden, keine Besuche von Kindern unter 14 Jahren, Ausnahmen gelten nur in Absprache mit den jeweiligen Abteilungen.

Mit Blick auf den anstehenden Herbst/Winter und den schon jetzt steigenden Inzidenzen sei es richtig, zumindest in den Krankenhäusern die Corona-Schutzmaßnahmen nicht zu lockern, sagt BKG-Chef Roland Engehausen. "Wir müssen schauen, wie wir jetzt gut durch den Winter kommen, um dann hoffentlich im nächsten Frühjahr eine Entspannung auch in den Krankenhäusern bekommen zu können."