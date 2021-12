Maske, Abstand, Anmeldung – Gottesdienste in Franken am 24.12.

Für alle Gottesdienste an Heiligabend gilt auch in Mittel- und Oberfranken die FFP2-Maskenpflicht. Darüber hinaus können die Gemeinden selbst entscheiden, ob sie für die Gottesdienste die 3G-Regel oder schärfere Bestimmungen erlassen.

Open-Air Gottesdienst auf der Kaiserburg

Einen Weihnachtsgottesdienst der besonderen Art feiert die Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern auf der Nürnberger Kaiserburg. 100 Personen dürfen teilnehmen, es gilt die 3G-Regel. Jeweils um 16 und 17 Uhr beginnt der 30-minütige Open-Air-Gottesdienst, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In Lichtenau im Landkreis Ansbach wird um 21.30 Uhr ein Mundart-Gottesdienst gefeiert. Dazu gehört natürlich die Weihnachtsgeschichte auf Fränkisch. Die Besucherinnen und Besucher werden um einen freiwilligen Selbsttest gebeten. Wegen der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung erforderlich.

Gottesdienst live von zuhause verfolgen

Die Christmette aus St. Theresia in Erlangen wird ab 22 Uhr live auf Bayern 1 übertragen. Etwa 90 Minuten lang feiert Pfarrer Michael Schüpferling die Geburt Jesu mit den Gläubigen. Wer vor Ort im Stadtteil Sieglitzhof dabei sein möchte, braucht eine Anmeldung.

Die Kirchengemeinde St. Lorenz in Nürnberg hat für Gottesdienstbesucher 2G plus zur Auflage gemacht. Wer mitfeiern will, muss also geimpft oder genesen und darüber hinaus frisch getestet sein. Für den Weihnachtsgottesdienst, die Christvesper sowie die Christmette sind bereits alle Plätze belegt, Interessierte können die Gottesdienste aber via Livestream verfolgen.

Häufig wenig Plätze frei – Voranmeldung nötig

In St. Egidien und St. Sebald gilt die 3G-Regel, lediglich die Christvesper um 16 und 18 Uhr findet ohne besonderen Nachweis statt. In der Elisabethkirche am Jakobsplatz in Nürnberg dürfen maximal 60 Gläubige die Gottesdienste besuchen, in St. Klara sind es sogar nur 35. Dort müssen sich Interessierte für die Abendgottesdienste vorab anmelden. In der Frauenkirche haben maximal 70 Gottesdienstbesucher Zutritt.

In den katholischen Pfarrgemeinden St. Ludwig und Christkönig in Ansbach gilt für die Familiengottesdienste die 3G-Regel. In der evangelischen Kirchengemeinde St. Gumbertus in Ansbach gilt für die Christvesper in St. Johannis ebenfalls die 3G-Regel. Für die Christmette um 22 Uhr entfällt diese. In St. Gumbertus finden der Familiengottesdienst am Nachmittag sowie die Christvesper mit 3-G-Nachweis statt. Im Bamberger Dom sind die Gottesdienste an Heiligabend bereits ausgebucht. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage war eine Anmeldung erforderlich, Kurzentschlossene haben lediglich die Möglichkeit, die Krippenfeier um 15 Uhr im Livestream zu verfolgen.

Auch die Christmette mit Erzbischof Ludwig Schick und Musikern der Bamberger Symphoniker um 23 Uhr wird live gestreamt. Die Verantwortlichen setzen bei den Gottesdiensten auf große Abstände, Kontrollen nach dem 2G- oder 3G-Prinzip würden nicht durchgeführt, heißt es auf der Internetseite.

3G und Freiluft-Gottesdienste auch in Bayreuth

Die katholische Pfarrei Heilig Kreuz in Bayreuth bittet für die Christmette um 22 Uhr um telefonische Anmeldung. Der Familiengottesdienst am späten Nachmittag findet aufgrund des Infektionsgeschehens im Freien statt. Die evangelischen Kirchen in Bayreuth verlangen von den Gottesdienstbesuchern einen 3G-Nachweis. Dieser entfällt lediglich bei der Christmette um 22 Uhr.

Bei den Kindermetten in den katholischen Gemeinden St. Konrad, St. Pius und St. Marien in Hof gilt die 3G-Regel, ebenso wie für die Christmette am Abend in St. Pius und St. Marien. Lediglich für die Christmette in St. Otto ist kein Nachweis erforderlich. Das evangelische Dekanat Hof bietet für die Christvesper aus der St. Michaeliskirche einen Livestream an. Für die Christuskirche gilt die 3G-Regel.