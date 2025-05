Impfquote und Infektionen: So steht es um die Masern in Bayern

Das Epizentrum des grassierenden Masern-Ausbruchs in Texas mit zwei Toten (externer Link zu tagesschau.de) liegt in Gaines County, einem ländlichen Bezirk im Westen des US-Bundesstaates. In einem der dortigen Schuldistrikte sind nur 46 Prozent der Kindergartenkinder gegen Masern geimpft. Deutlich weniger als die 95 Prozent, die laut WHO notwendig sind, um eine Verbreitung der potentiell tödlichen Infektionskrankheit zu verhindern.

Eine Auswertung der RKI-Impfdaten durch BR24 Data und den #Faktenfuchs zeigt: Die Impfquote bei den 24 Monate alten Kindern in Bayern, die 2021 geboren wurden, liegt bei 76,7 Prozent – mit teils erheblichen Unterschieden zwischen den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Deshalb müsse man "aufpassen, dass man sich nicht nur von der bundesweiten Gesamtstatistik allein leiten lässt, sondern sich auch die einzelnen Regionen genau anschaut", sagt Christian Bogdan, Immunologe und Mikrobiologe an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen. Bayern sei im deutschlandweiten Vergleich kein Musterland, was Impfungen angeht.

24-Monatige: Masern-Impfquote in allen bayerischen Landkreisen unter STIKO-Empfehlung

In 20 bayerischen Landkreisen waren mindestens 30 Prozent der Kinder, die 2021 geboren wurden, im Alter von 24 Monaten noch nicht vollständig gegen Masern geimpft. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern waren es sogar mehr als 40 Prozent, dort lag die Impfquote der 24 Monate alten Kinder (Geburtsjahr 2021) lediglich bei 59 Prozent. Auch in vielen niederbayerischen Landkreisen wie in Freyung-Grafenau, Rottal-Inn oder in der Stadt Passau liegt die Masern-Impfquote bei 24-Monatigen nur knapp über 60 Prozent.

