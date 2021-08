22.08.2021, 08:55 Uhr

Maschinenhalle in Flammen - 500.000 Euro Schaden

In Hohenthann im Landkreis Landshut ist am Abend Feuer in einem landwirtschaftlichen Betrieb ausgebrochen. Eine Maschinenhalle brannte ab. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.