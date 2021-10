Maschinenhalle am Irschenberg abgebrannt

In Oberhasling am Irschenberg (Landkreis Miesbach) ist am Samstagmittag eine Maschinenhalle abgebrannt. Der Schaden beträgt rund eine halbe Million Euro. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. Verletzt wurde niemand.

In der Halle waren landwirtschaftliche Maschinen untergebracht. Sie wurde außerdem als Werkstatt genutzt.

Bisher keine Hinweise auf Brandstiftung

Obwohl ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten rasch mit den Löscharbeiten begonnen hatte, verbrannte die Halle mitsamt mehreren landwirtschaftlichen Maschinen. Auch ein davor geparkter Pkw wurde ein Raub der Flammen.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kripo Rosenheim ermittelt. Hinweise auf Brandstiftung gibt es nach ersten Erkenntnisse der Beamten nicht. Bislang kann der Brandort allerdings noch gar nicht betreten werden.