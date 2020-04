Maschinenbauer Voith: IG-Metall-Mitglieder stimmen für Streik

Zwei Tage lang hatten die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten die Möglichkeit, coronabedingt per Brief, abzustimmen. Es sei das erste Mal, dass in dieser Form über einen Streik abgestimmt worden sei. Alle Gewerkschafts-Mitglieder hatten laut Betriebsbetreuer Carlos Gil von der IG Metall Briefwahlunterlagen zugeschickt bekommen, die sie zuhause ausfüllen und bei Dienstantritt oder -ende vor den Werkstoren in den Urabstimmungs-Briefkasten einwerfen konnten. Die Wahlbeteiligung lag laut IG-Metall bei 100 Prozent.

Unternehmen hält Streik für falsches Mittel

Wegen "Schäden für den Standort Sonthofen" hält der Maschinenbauer Voith einen Streik für das falsche Mittel. Aktuell werde auch geprüft, inwieweit ein Arbeitskampf rechtlich überhaupt zulässig sei. Im Wortlaut heißt es in der Mitteilung: "Eine Eskalation in Form eines Streiks ist aus Sicht des Unternehmens wegen der hiermit verbundenen Schäden gerade für den Standort Sonthofen und seine Mitarbeiter das falsche Mittel."

Mitarbeiter wehren sich

Vor gut einem halben Jahr ist bekannt geworden, dass der Technologiekonzern Voith das Werk in Sonthofen mit 500 Mitarbeitern schließen will. Der Voith-Konzern begründet die Schließungspläne mit mangelnder Wirtschaftlichkeit. An dem Standort wird trotz Corona-Krise regulär gearbeitet. Gewerkschaft und Mitarbeiter wehren sich gegen die Schließungs-Pläne. Bislang ging die Geschäftsleitung laut IG Metall auf keine der Aktionen ein. Deshalb hatte die Gewerkschaft zur Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf aufgerufen.

Der IG Metall-Bundesvorstand wird am Montag in Frankfurt entscheiden, ob tatsächlich die Arbeit unbefristet niedergelegt wird.