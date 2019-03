Maschinenbauer Singulus steigert Umsatz um 40 Prozent

Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das EBIT, erhöhte sich im Jahr 2018 deutlich auf 6,8 Millionen Euro. 2017 waren es noch minus 1,2 Millionen Euro. Mit diesem Ergebnis hat das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 erfüllt, berichtet Stefan Rinck, oberster Leiter des operativen Geschäfts bei Singulus.

"Unser Unternehmen hat weiter an Dynamik hinzugewonnen. Das Segment Solar verlief sehr erfolgreich. Erfreulich sind außerdem die positiven Entwicklungen in den Bereichen Halbleiter, Dekorative Schichten sowie Medizintechnik." Stefan Rinck, oberster Leiter des operativen Geschäfts bei Singulus

Die Singulus Technologies AG stellt Anlagen für die Produktion von Solarzellen, Halbleiter, CDs und Blu-rays her. Der Spezialmaschinenbauer beschäftigt in Deutschland an zwei Standorten insgesamt 293 Mitarbeiter. Weltweit sind es 343.

Maschinen zur Herstellung von Solarzellen sind gefragt

Rund zwei Drittel seines Umsatzes - 65 Prozent - hat Singulus 2018 mit Maschinen für den asiatischen Markt erzielt und profitiert dabei vom Solarhunger der Chinesen, liefert Maschinen für Solarzellen und Solarmodule. Der chinesische Staatskonzern China National Building Materials hält inzwischen knapp 17 Prozent der Singulus-Aktien.

Singulus mache 70 Prozent seines Umsatzes mit dem Segment Solar, hieß es auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Der Bereich "Optical Disc" dagegen ist auf einen Anteil von 15 Prozent gesunken. Der Trend bei Filmen und Musik zu Download und Streaming halte weiter an.

Für 2019 rechnet Singulus mit Umsatzplus

Rinck blickt optimistisch in die Zukunft. "Die Umsätze im Segment Solar werden weiter ansteigen und auch in unseren neuen Arbeitsgebieten Dekorative Schichten sowie Medizintechnik sehen wir gute Möglichkeiten für neuen Aufträge", sagt er dem BR.

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet Singulus einen weiter steigenden Umsatz mit einer Bandbreite von 135 155 Millionen Euro.