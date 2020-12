Marzipan aus Amorbach geht jedes Jahr in alle Welt

Als junger Konditormeister hatte Gerd Zuber 1972 gesehen, wie in der Alpenregion Wachsfiguren hergestellt wurden. Er dachte sich damals: das muss doch auch mit Marzipan funktionieren und machte sich ans Werk. Zusammen mit seinem Schwager begann Zuber damit, in der heimischen Küche Figuren zu formen. So entstand die Odenwälder Marzipankonditorei mit heute 100 Beschäftigen. Die kleinen Marzipan-Kunstwerke aus Amorbach sind in aller Welt gefragt.

Glücksschweine und Hufeisen

Je nach Nation und Kultur unterscheiden sich dabei die Vorlieben. In Deutschland ist beispielsweise das Glücksschwein zu Silvester und Neujahr das mit Abstand meistverkaufte Produkt. Rund 1,5 Millionen rosa Marzipanschweinchen verlassen jedes Jahr den Betrieb in Amorbach. Die Glückssau sei eine deutsche Eigenart, erklärt Vertriebsleiter Patrick Eck. "Wenn der Saustall voll war und die Schweine fett genährt, dann war das ein reicher Bauer. Der Winter konnte kommen." In Frankreich dagegen ist eher das Hufeisen das Glückssymbol, die Chinesen lieben Katzen als Zeichen des Glücks, und Araber bevorzugen Früchtefiguren. Ohne Alkohol versteht sich.

Rezepte bleiben geheim

Das Geheimnis des süßen Erfolgs liegt freilich auch im Geschmack. Über 100 verschiedene Marzipanrezepte werden in dem Amorbacher Traditionsbetrieb gehütet. Die gute Nachricht für Naschkatzen: gutes Marzipan hat seit jeher wenig Zucker und macht nicht dick. Ursprünglich, so Patrick Eck, sei Marzipan sogar als Heilmittel genutzt und nur in Apotheken frei verkauft worden. Es stärke den Körper und baue die Kräfte wieder auf. Und noch etwas können die Amorbacher Marzipanfiguren, die alle liebevoll per Hand verziert werden. Sie verbreiten schon während ihrer Herstellung gute Laune. "Wenn die Figur lächelt, dann lächelt auch der Mitarbeiter", sagt Vertriebsleiter Eck mit einem Lächeln im Gesicht.