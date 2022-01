Marx zu offenem Brief: "Ihre kritische Stimme bleibt wichtig"

Nachdem der unabhängige Betroffenenbeirat der Erzdiözese München und Freising Kardinal Reinhard Marx in einem offenen Brief für sein Verhalten und seinen Umgang mit dem Thema Missbrauch in der katholischen Kirche kritisiert hat, hat der Erzbischof bereits darauf reagiert, wie sein Pressesprecher am Dienstagnachmittag auf Anfrage mitgeteilt hat.

Marx: "Ich nehme Ihre Worte sehr ernst"

Nach Angaben seines Sprechers versicherte Marx dem Briefautor: "Glauben Sie mir, ich nehme Ihre Worte sehr ernst. Zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werde ich versuchen, Ihren eindringlichen Appell zum Handeln aufzugreifen. Ihre kritische Stimme bleibt auf diesem Weg wichtig."

Forderung: Marx soll auf Betroffene zugehen

Verfasst hatte den Offenen Brief Richard Kick, Mitglied im unabhängigen Betroffenenbeirat der Erzdiözese München und Freising. Der Brief ist laut Kick in Abstimmung mit dem Beirat erfolgt. Er hatte Marx darin aufgefordert, seine bischöfliche Hirtenaufgabe wahrzunehmen. "Hören Sie auf, die Verantwortung für die Schuld an den abscheulichen Verbrechen an dieser großen Zahl von Kindern, Jugendlichen und Erwachsener Schutzbefohlener anderen anzulasten", schreibt Kick. "Öffnen Sie Ihr Herz und gehen Sie mit weit geöffneten Armen auf uns Betroffene zu."

Offener Brief kritisiert Marx´ "Nicht"-Handeln

Kick hat jahrelangen sexuellen Missbrauch durch einen Priester der Erzdiözese München und Freising erlebt. Wie Richard Kick dem BR sagte, sei sein Missbrauchsfall einer von zwei Fällen bei denen das Münchner Gutachten Kardinal Marx Fehlverhalten vorwirft. Er berichtet weiter, nach dem ersten persönlichen Gespräch darüber mit Marx im Jahr 2010 sei jahrelange Funkstille gewesen; er selbst sei dann wieder auf den Kardinal zugegangen. Erst seitdem habe es viele Gespräche gegeben. Kick schreibt im offenen Brief, nach 2010 "haben Sie meinen Glauben und das Vertrauen in die Institution Kirche durch Ihre fehlende Hirtensorge, Ihre nicht nur moralischen Versäumnisse und Ihre Untätigkeit völlig zerstört. Durch Ihr verantwortungsloses 'Nicht'-Handeln wurde der Täter nicht bestraft, konnte weiterhin seinen Weg gehen und wurde 2019 in allen Ehren als unbescholtener Priester beerdigt."

Betroffene sollten ihre christlichen Glaube wieder finden

Weiter fordert Kick Marx auf, die Grundlage dafür zu schaffen, dass Betroffene, ihre Familien, Kirchenbedienstete wie auch die Kirchengemeinden und Gläubigen wieder Vertrauen in ihren ureigenen christlichen Glauben fänden. Dazu gehörten auch absolute Verlässlichkeit der kirchlichen Repräsentanten und zudem eine den Menschen zugewandte Seelsorge.