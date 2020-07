Marx und Gänswein bei Georg Ratzingers Beerddigung

Georg Ratzinger wird am Mittag in Regensburg beerdigt. Zuvor findet im Regensburger Dom das Requiem mit Bischof Rudolf Voderholzer statt. Nur rund 200 Gäste sind wegen der Corona-Beschränkung zur Trauermesse im Regensburger Dom zugelassen. Alle Teilnehmer mussten sich vorab anmelden. Das Bistum will das Requiem aber auch ab 10 Uhr live im Internet übertragen.

Bestattung im Stiftungsgrab der Domspatzen

Anschließend, gegen 12.30 Uhr, wird Georg Ratzinger am unteren katholischen Friedhof in Regensburg beigesetzt. Dort befindet sich ein sogenanntes Stiftungsgrab der Regensburger Domspatzen, in dem er seine letzte Ruhe finden soll. Unter den Trauergästen werden Benedikts Privatsekretär Georg Gänswein sowie der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, erwartet.

Ratzinger leitete Jahrzehnte den Domspatzen-Chor

Ratzinger war 30 Jahre lang als Domkapellmeister musikalischer Leiter des berühmten Knabenchores. Bereits am Sonntag hatten sich frühere und aktuelle Mitglieder bei einer Totenvesper im Dom singend vom ehemaligen Chorleiter verabschiedet.

Georg Ratzinger war vergangenen Mittwoch im Alter von 96 Jahren verstorben. Wenige Tage zuvor war der schwerkranke 96-Jährige noch ein letztes Mal von seinem Bruder, dem emeritierten Papst Benedikt XVI., besucht worden.

Überraschender Besuch des ehemaligen Papstes

Benedikt war im Juni für fünf Tage in seine frühere Heimatstadt gereist, wo er mehrfach seinen Bruder besuchte sowie sein ehemaliges Wohnhaus in der Vorortgemeinde Pentling und das Grab seiner Eltern und Schwester.

Benedikt lebt seit seiner Emeritierung im Jahr 2013 in einem Kloster hinter den Mauern des Vatikan. Dort besuchte ihn Georg Ratzinger immer wieder. Auch für den März dieses Jahres war eine Reise nach Rom vorgesehen, dann jedoch wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In den folgenden Wochen ging es dem 96-Jährigen schlechter, was durch den Besuch Benedikts in Regensburg öffentlich geworden war.