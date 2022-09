Marx: Mit Gott in den Krieg ziehen, ist "Gotteslästerung"

Der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx fordert die russisch-orthodoxe Kirche zur Abkehr von ihrer Unterstützung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auf. In der Sendung "Zum Sonntag" des Bayerischen Rundfunks, stellt sich der Kardinal ausdrücklich hinter die scharfe Kritik von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Moskauer Patriarchat und Kyrill I.

Marx ruft Weltkirchenrat zu klarer Verurteilung auf

Steinmeier hatte Kyrill vorgeworfen, den Krieg religiös zu rechtfertigen und den derzeit in Karlsruhe tagenden Weltkirchenrat (ÖRK) zu einer klaren Verurteilung dieser Haltung aufgerufen. Moskau wies dies als Einmischung in religiöse Angelegenheiten zurück.

Kardinal Marx sagt im BR, mit Gott in den Krieg zu ziehen, sei "Gotteslästerung"; das gelte für alle Religionen. Christen müssten gemeinsam "gegen diesen Missbrauch des Glaubens und gegen jede religiös maskierte Gewalt" aufstehen. Christliche Kirchen in der Nachfolge Jesu dürften "kein Hindernis für den Frieden sein, Streit und Krieg befördern oder gar selbst Kriegspartei werden und zu einem fanatischen Fundamentalismus beitragen".

Nicht die Trennung, sondern die Einheit der Menschheitsfamilie entspreche dem Auftrag Christi, betont der Kardinal. Die Leitung der russisch-orthodoxen Kirche müsse zu dieser Mission des Evangeliums zurückkehren.

Christlichen Glauben "ins Gegenteil verkehrt"

Kardinal Reinhard Marx sieht den christlichen Glauben "ins Gegenteil verkehrt", wenn er zur Legitimation und Unterstützung eines Krieges genutzt werde. Die Leitung der russisch-orthodoxen Kirche handle "fatal durch die Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine" und müsse "zurückkehren zur Mission, die im Evangelium gründet: die Liebe Christi wirken zu lassen, damit die Menschen in Frieden miteinander leben", so der Erzbischof von München und Freising.

Kardinal Marx stimmt Bundespräsident "im Grunde zu"

Der Erzbischof blickt auf zwei große internationale "Treffen der Christen": Die kürzlich begangene Versammlung der Kardinäle aus aller Welt in Rom und die aktuelle Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe. Beiden sei das Ziel gemein, "die heilende und befreiende Botschaft Jesu in die Welt mit ihren Konflikten und Spannungen einzubringen", so Marx.

Der Kardinal stimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu, der beim ÖRK-Treffen in Karlsruhe scharfe Kritik übte. Er habe recht, "wenn er das Agieren der russisch-orthodoxen Kirchenleitung als glaubensfeindlich und blasphemisch benennt".

Marx: "Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt"

Das Leitwort der ökumenischen Versammlung in Karlsruhe könne man laut Marx auch über das Treffen der Kardinäle in Rom setzen: "Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt." Das geschehe "nicht durch die Kardinäle, das geschieht auch nicht durch den Papst allein oder durch einzelne Teilkirchen, das vermögen auch nicht die in Karlsruhe versammelten Kirchen", sagt Marx.

Vielmehr sei es "unsere gemeinsame Mission als katholische Weltkirche und in ökumenischer Verbundenheit, den Raum dafür zu eröffnen, dass die Liebe Christi bewirken kann, was Menschen allein nicht bewirken können".