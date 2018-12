Marx fordert mehr Verantwortung für abgeschobene Asylbewerber

Kardinal Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising, zelebriert an Heiligabend, um 22 Uhr die Christmette im Liebfrauendom. Vorab hat er sich in der "Bild am Sonntag zur Situation abgelehnter Asylbewerber geäußert.

Marx: Es geht um Ausbildungschancen

"Wir können nicht alle Menschen bei uns aufnehmen", so Marx. "Aber wir tragen auch für diejenigen Verantwortung, die etwa keinen Asylanspruch haben und deswegen zurückgehen müssen."

Die christliche Verantwortung ende nicht, sobald jemand außer Landes gebracht sei, sagte der Erzbischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. "Wer langfristig denkt, sollte aber auch politisch überlegen, wie die Menschen in ihren Ländern eine faire Chance bekommen." Es gehe um Investitionen und Ausbildungschancen.

Der Kardinal gab zu bedenken, dass die Flüchtlinge oft jahrelang unterwegs gewesen seien und sich zumeist auch einige Jahre in Deutschland aufgehalten hätten. "Für sie bedeutet eine Rückkehr in die Heimat in der Regel Schande", sagte er.

Wenig Mitleid mit Straftätern

Mit Straftätern hat der Erzbischof von München und Freising dagegen weniger Mitleid. Dies sei "zunächst eine Frage des Rechtsstaats", sagte er. "Wenn jemand eine Straftat begangen hat, so muss diese konsequent geahndet werden - bis hin zu einer möglichen Abschiebung."

Marx: Es liegt an uns, unsere Gesellschaft zu gestalten

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, forderte zudem Christen auf, selbstbewusster zu ihrer Religion zu stehen. Ihm gefalle es nicht, wenn aus Rücksicht auf andere Religionen Weihnachtsmärkte in Wintermärkte und Sankt-Martins-Feste in Sonne-Mond-und-Sterne-Feiern umbenannt würden. "Aber es liegt an uns Christen selbst, unsere Gesellschaft zu gestalten", so der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. "Wer christliche Traditionen erleben und eine christliche Prägung unseres Landes fortschreiben will, der sollte sie auch selbst mit Leben erfüllen wollen."