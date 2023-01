Marx entschuldigt sich erneut bei Missbrauchsbetroffenen

Ein Jahr liegt es zurück, dass die Veröffentlichung eines Gutachtens über sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Erzbistum München und Freising hohe Wellen geschlagen hat. Erzbischof Reinhard Marx zeigte sich damals erschüttert und versprach Aufarbeitung – heute hat er sich erneut bei den Betroffenen entschuldigt. "Für das damit verbundene Leid werde ich immer in der Verantwortung stehen", sagte er bei einer Pressekonferenz. "Ich kann Geschehenes nicht rückgängig machen, aber jetzt und zukünftig anders handeln. Und das tue ich."

Marx bittet Betroffene, sich zu melden

Das Erzbistum will in Zukunft noch enger mit den Betroffenen sexuellen Missbrauchs zusammenarbeiten. Deren Bedürfnisse und Belange seien entscheidend für Aufarbeitung und Prävention, betonte Marx. Dass die Perspektive der Betroffenen in der Vergangenheit zu wenig berücksichtigt worden sei, "war unser größtes Defizit", sagte Marx weiter: "Das müssen wir als Kirche, das muss ich als Erzbischof selbstkritisch einräumen."

Er rief zugleich dazu auf, Hinweise auf weitere möglichen Missbrauch zu melden: "Wir bitten alle, die von Grenzverletzungen, Missbrauch und sexuellen Übergriffen durch kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sind, sich bei den externen, unabhängigen Ansprechpersonen zu melden."

Seit Veröffentlichung des Gutachtens am 20. Januar 2022 gingen nach Bistumsangaben bis Ende des Jahres 57 Meldungen bei den unabhängigen Ansprechpersonen für die Prüfung von Verdachtsfällen ein, wobei auch Hinweise zu Grenzverletzungen darunter gewesen seien, die nicht in den Bereich sexuellen Missbrauchs fallen, oder die bereits bekannte Missbrauchsfälle betreffen.

Mehr Personal für die Stabsstelle

Eine Konsequenz aus der Veröffentlichung des Gutachtens sei die Einrichtung einer Anlauf- und Beratungsstelle, wo sich Betroffene unmittelbar Unterstützung holen können, etwa durch die Vermittlung psychologischer Beratung. Diese wurde mittlerweile zu einer eigenen Stabsstelle "Seelsorge und Beratung für Betroffene von Missbrauch und Gewalt" ausgebaut. Dem Erzbistum zufolge sind dort bisher 316 Anrufe eingegangen. Marx kündigte an, dass die Stabsstelle mehr Personal bekommen soll. Derzeit ist sie mit einem Priester, der selbst als Kind von einem Geistlichen missbraucht wurde, und zwei Psychologinnen mit Therapieerfahrung besetzt. Er selbst habe 2022 seine Gespräche mit Betroffenen intensiviert, schilderte Marx: "Das ist nicht perfekt, da sind immer noch mehr Dinge möglich, aber ich bin auf dem Weg."

Eine weitere Maßnahme seit der Veröffentlichung: Das Erzbistum habe die Prävention in den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit verstärkt, so Marx. Er begrüßte auch die Idee, eine staatliche Ombudsstelle für Missbrauchsfälle in und außerhalb kirchlichen Kontextes einzurichten.

Marx: "Dürfen nicht stehen bleiben"

Schließlich unterstrich der Erzbischof die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit Missbrauch auf weltkirchlicher Ebene und im Rahmen des Synodalen Wegs: "Unbestritten kann die Aufarbeitung von Missbrauch nicht getrennt werden vom Weg der Veränderung, der Erneuerung und der Reform der Kirche."

Bei allem, was bislang im Raum der Kirche in Bezug auf Aufklärung, Aufarbeitung und Prävention von Missbrauch erreicht worden sei, dürfe man nicht stehen bleiben, sagte Marx: "Angesichts dessen, was in der Vergangenheit geschehen ist, angesichts des Leids, das Betroffene erfahren haben, wird es unser stetes Bemühen bleiben, alles, was uns möglich ist, zu unternehmen, um das erfahrene Leid zu lindern und künftiges zu verhindern."

Mindestens 497 Oper und 235 Täter

Das vom Bistum bei der Münchner Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) in Auftrag gegebene Gutachten hatte bei seiner Vorstellung im Januar 2022 weltweit Aufsehen erregt. Die Studie geht von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern aus – und von einem weit größeren Dunkelfeld.

Den ehemaligen Erzbischöfen Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger, dem an Silvester gestorbenen Papst Benedikt XVI., wurde in dem Gutachten persönliches Fehlverhalten in mehreren Fällen vorgeworfen – ebenso Kardinal Marx.