Martin Sichert (AfD): "Wollen CSU den Spiegel vorhalten"

Martin Sichert, Vorsitzender der AfD in Bayern, hat sich für permanente Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen ausgesprochen.

"Wir werden uns für umfassende Grenzkontrollen einsetzen, solange wir sehen, dass die europäische Außengrenze löchrig bleibt."

Sichert sagte im Interview mit radioWelt am Morgen auf Bayern 2, er befürchte "weitere Massenzuwanderung von Armutsmigranten". Solange dies der Fall sei, "müssen wir an den deutschen Außengrenzen kontrollieren, wer nach Deutschland darf, und wer nicht".

An Wahlversprechen erinnern

CSU und Freie Wähler als mögliche Koalitionspartner wolle er in der Opposition an ihre Wahlversprechen erinnern, so Sichert. "Wir werden ganz klar kucken, was in den Wahlprogrammen sinnvoll war. Und das werden wer ihnen - ähnlich wie im deutschen Bundestag - nach der Wahl als Spiegel vorhalten."