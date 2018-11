Martin Sailer ist neuer schwäbischer Bezirkstagspräsident

Der 48 Jahre alte Martin Sailer ist mit 35 Stimmen, bei einer Enthaltung, zum Nachfolger des langjährigen Präsidenten Jürgen Reichert gewählt worden. Reichart hat nicht mehr für das Amt kandidiert. Sailer will in einer schwarz-grünen Koalition in den kommenden Jahren die kulturelle und soziale Entwicklung in Schwaben prägen.

CSU und Grüne werden zusammenarbeiten

Schon vor der konstituierenden Sitzung war bekannt geworden , dass die CSU im Bezirk Schwaben eine Verantwortungsgemeinschaft mit dem Bündnis 90/Die Grünen eingehen wird. Die CSU hatte sich in Schwaben bei der Bezirkstagswahl alle 13 Direktmandate geholt, die Grünen wurden mit sechs Bezirksräten die zweitgrößte Kraft. Barbara Holzmann, seit 1994 für die Fraktion der Grünen Mitglied im schwäbischen Bezirkstag, wurde in geheimer Wahl mit 25 Stimmen zur stellvertretenden Bezirkstagspräsidentin ernannt. Der neue Schwäbische Bezirkstag ist von 27 auf 36 Räte angewachsen, vertreten sind darin neun Parteien.

Die Pflege ist für Sailer besonders wichtig

Martin Sailer, der seit 2013 Mitglied des Schwäbischen Bezirkstags ist, hat heute in seiner Antrittsrede angekündigt, einen Schwerpunkt auf die Problematik der Pflege legen zu wollen. Deshalb solle im Bezirkstag künftig zusätzlich zum bisherigen Inklusionsbeauftragten auch ein Beauftragter für Pflege und Senioren neu installiert werden.

Sailer plant Neues in der Kultur und in der Umweltpolitik

Weiterhin wolle er in der Kulturarbeit die Basis fördern und offen sein für Neues, "sei es nun durch einen Popmusikbeauftragten oder einen Ansprechpartner für neue Formen von Kunst und Kultur“, so Sailer. Ein weiterer Focus soll künftig auf umweltpolitische Fragen gelegt werden, auch dafür wird voraussichtlich aus dem Bezirkstag ein Beauftragter berufen werden.

Sailer bleibt Landrat in Augsburg

Der 48-jährige Martin Sailer ist der fünfte Bezirkstagspräsident seit Bestehen des Bezirk Schwaben. Der Diplom-Kaufmann Sailer ging 2003 hauptberuflich in die Politik und saß bis 2008 im Bayerischen Landtag, 2008 wurde er Landrat des Landkreises Augsburg. Sailer will künftig in Doppelfunktion als Bezirkstagspräsident und als Landrat des größten schwäbischen Landkreises tätig sein.

Doppelfunktion Landrat und Bezirkstagspräsident

Sailer ist nicht der erste Landrat mit Doppelfunktion in Schwaben: Schon der langjährige Bezirkstagspräsident Georg Simnacher war erst als Landrat des Landkreises Günzburg angetreten und hatte dann auch noch den Bezirkstagsvorsitz übernommen. Um Mehrheitsbeschlüsse fassen zu können, hat sich CSU-Mann Sailer bereits mit den Grünen auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Gremium ist angewachsen

Die Grünen sind im neuen Bezirkstag die zweitstärkste Kraft nach der CSU. Mit der AfD ist außerdem noch eine neue Partei hinzugekommen. Das neue Gremium ist deutlich größer als bisher: Die Zahl der Bezirksräte von 27 auf 36 angewachsen - unter ihnen auch viele neue Gesichter.

Aufgaben des Bezirkstags

Der Bezirkstag ist das oberste Organ der Bezirksverwaltung und vertritt die Bevölkerung des Bezirks Schwaben. Der Bezirk kümmert sich um Aufgaben, die für die Landkreise nicht zu stemmen sind: Er sorgt für Behandlungsmöglichkeiten für psychisch Kranke, unterhält Förderwerkstätten für Behinderte, kümmert sich um Heimat- und Brauchtumspflege, berät Landwirte in Umweltfragen und unterstützt die Jugendarbeit in der Region. Die Bezirksräte arbeiten ehrenamtlich, erhalten aber eine Aufwandsentschädigung und ein Sitzungsgeld.