Martin Probst übernimmt musikalische Leitung auf dem Nockherberg

Martin Probst, Musiker und Filmkomponist, ist der neue musikalische Leiter des Singspiels bei der Starkbierprobe auf dem Nockherberg. "Das Derblecken, vor allem in Form von Gstanzeln, ist eine urbayerische Tradition", erklärte Probst begeistert. Dass er nun an der Starkbierprobe-Probe auf dem Nockherberg mitwirken und mit der Singspiel-Band und den Singspiel-Autoren eigene Lieder dafür schreiben und arrangieren dürfe, sei "eine wirklich große Ehre", so Probst.

Probst bereits als Jazzdrummer bekannt

Probst studierte klassisches Schlagwerk, Jazzdrums und Klavier am Richard-Strauss-Konservatorium München (heutige Hochschule für Musik und Theater München) und schloss das Studium 1995 ab. Danach spielte er als Jazzdrummer zahlreiche Konzerte in ganz Europa und entdeckte 1998 auch die Filmmusik für sich. Seitdem hat er die Musik zu mehr als 50 Kino- und TV-Filmen komponiert, darunter die Eberhofer-Filme, der Tatort oder der Kino-Film "Eine ganz heiße Nummer".

Derblecken unter Vorzeichen der vorgezogenen Neuwahl

Martin Probst tritt die Nachfolge von Komponist Tobias Weber an, der seit 2018 am Nockherberg das Singspiel musikalisch leitete und für viele unvergessliche Momente sorgte. "Wir freuen uns, mit Martin einen Vollblutmusiker als Nachfolger für Tobi gewinnen zu können", sagen die Singspiel-Autoren Stefan Betz und Richard Oehmann. "Er hat sich auch gleich einen besonderen Nockherberg für sein Debüt ausgesucht." Gemeint ist die vorgezogene Bundestagswahl, nach der das Singspiel-Team nun mit Hochdruck am letzten Feinschliff arbeitet. "Aber dennoch könnte die Vorfreude auf den 12. März nicht größer sein", sagt Martin Probst.

Bayerischer Rundfunk überträgt Starkbierprobe live

Die Lieder der Politiker-Doubles sind fester und wichtiger Bestandteil des alljährlichen Singspiels auf dem Nockherberg. Nicht selten entstehen Ohrwürmer mit Kultstatus, die man so schnell nicht vergessen kann. Mit welchen Songs die gedoubelten Politiker dieses Jahr auftreten werden, gibt es am 12. März 2025 bei der Starkbierprobe auf dem Nockherberg zu erleben. Der Bayerische Rundfunk überträgt ab 19 Uhr live.