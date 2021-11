Hagen ist neuer bayerischer FDP-Landeschef - Angriffe auf Söder

Bei der bayerischen FDP ist ab sofort der Landes- und der Fraktionsvorsitz in einer Hand: Auf dem Landesparteitag in Bayreuth wurde Landtagsfraktionschef Martin Hagen zum neuen Vorsitzenden der Liberalen im Freistaat gewählt. Er erhielt laut FDP 93,4 Prozent. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Als bayerischer FDP-Generalsekretär wurde Lukas Köhler mit 87 Prozent der Stimmen bestätigt.

Mit der Wahl des neuen Landesvorsitzenden will die FDP die Weichen für einen Erfolg bei der Landtagswahl 2023 stellen. Hagen dankte dem bisherigen Landeschef Daniel Föst für seine "uneigennützige Entscheidung", den Weg freizumachen für eine Bündelung der Kräfte von Fraktion und Partei, "für eine Fokussierung des Landesverbands auf die Landespolitik". Föst, der seit 2017 an der Spitze der bayerischen Liberalen stand, will sich künftig vor allem auf seine Funktion als bau- und wohnpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion konzentrieren und zudem etwas mehr Zeit für seine Familie haben.

Kampfansage an CSU und Freie Wähler

Hagen wertete seine Kandidatur und Wahl als Kampfansage an CSU und Freie Wähler in Bayern. Er freue sich darauf, mit CSU-Chef Markus Söder und dem Freie-Wähler-Vorsitzenden Hubert Aiwanger "in den Ring zu steigen und für eine bessere Politik in Bayern kämpfen". Die Bürger hätten genug "von Schmutzeleien und der Egozentrik".

Der neue FDP-Landeschef rechnet mit einem "heftigen Störfeuer" aus der Staatskanzlei und der CSU-Zentrale - jeden Tag bis zur Landtagswahl 2023. Söder habe erst den Wahlkampf von CDU-Chef Armin Laschet sabotiert, habe dann die Jamaika-Option beerdigt und wolle jetzt einen zweijährigen Dauerwahlkampf gegen die Ampel-Politik im Bund führen. Söder sei es nie ums Land gegangen, sondern "immer nur um die Chancen der CSU" bei der Landtagswahl 2023.

Kritik an Corona-Politik der Staatsregierung

Zuvor hatte auch Föst den Ministerpräsidenten attackiert. Mit Blick auf Söders Äußerung vom "Ampel-Norden und freien Süden" rief der FDP-Bundestagsabgeordnete: "Was ist das denn für ein Gelaber?" Dies sei ein Hohn - mindestens in den Augen der Familien, die mit ihren Kindern im Corona-Lockdown alleingelassen worden seien, um die sich niemand gekümmert habe. Der ehemalige bayerische Wirtschaftsminister Martin Zeil (FDP) bezeichnete seinen einstigen Kabinettskollegen Söder als "politischen Amokläufer" in der Staatskanzlei.

Nach Einschätzung Hagens hat die FDP gerade in der Corona-Krise durch ihren klaren Kurs Profil und Glaubwürdigkeit gewonnen. Die Liberalen hätten die "oft autoritär anmutenden" Corona-Maßnahmen der Söder-Regierung immer kritisch hinterfragt und immer konstruktive Vorschläge für ein besseres Pandemiemanagement gemacht - auch wenn dies lange "in keiner weise der Stimmung im Land" entsprochen habe.

"Mehr boostern und weniger södern"

Jetzt stehe wieder ein schwieriger Corona-Winter bevor. "Teilweise werden die Fehler vom letzten Jahr wiederholt: Man gängelt wieder die Schulkinder anstatt sich um den Schutz von Risikogruppen zu kümmern – zum Beispiel durch eine Testpflicht in allen Krankenhäusern und Pflegeheimen", kritisierte Hagen. Ausgerechnet zu Beginn der kalten Jahreszeit die Möglichkeit kostenloser Schnelltests abzuschaffen sei ein "Riesenfehler" gewesen, der schnell korrigiert werden müsse.

Dringend notwendig sei zudem eine Auffrischungs-Impfkampagne für ältere Menschen. Da liege Bayern bundesweit im unteren Drittel. "Spitzenreiter ist übrigens Schleswig-Holstein mit unserem FDP-Gesundheitsminister Heiner Garg. Der handelt, während andere den starken Mann markieren", sagte Hagen und fügte hinzu: "Mehr boostern und weniger södern, das wäre die richtige Devise in der Corona-Politik."

Abgrenzung auch zu SPD und Grünen

Auch wenn die FDP im Bund künftig mitregieren werde, wolle er weiterhin für den Föderalismus und für starke Bundesländer kämpfen - und "natürlich auch konsequent für bayerische Interessen". Als Landespolitiker habe er mit Blick auf die Ampel-Koalition in Berlin ein etwas höheres Maß an Beinfreiheit. Diese wolle er auch nutzen.

Hagen versprach den rund 400 Delegierten: "Nur weil in Berlin eine Ampel regiert, wird unsere Fraktion im Landtag nicht anfangen, SPD-Anträgen zuzustimmen, die mehr Bürokratie und Regulierung für den bayerischen Mittelstand bedeuten." Und er werden nicht schweigen, wenn Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze sage, wir seien im Lockdown doch nicht unfrei gewesen. "Was für ein Freiheitsverständnis offenbart das!"

Hagen will bessere Bildung

Bis zur Landtagswahl will Hagen unter anderem die Bildung in den Fokus rücken. "Wir brauchen in Bayern endlich mehr Chancengerechtigkeit durch bessere frühkindliche Bildung und durch eine bessere eine individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern." Durch den langen "Schul-Lockdown" sei die soziale Schere weiter auseinandergegangen. "Grade für Kinder in beengten Wohnverhältnissen und aus bildungsfernen Schichten war das eine Katastrophe." Er sei nicht bereit, zu akzeptieren, "dass diese Kinder jetzt halt einfach durchs Raster fallen", betonte Hagen.

Zudem müsse der Bayern als Wirtschaftsstandort gestärkt werden. Die Liste der "Baustellen" sei lang: Fachkräfte, Infrastruktur, bezahlbare und sichere Energie. Leider sei das Amt des Wirtschaftsministers in Bayern "gefühlt vakant". Frühere Wirtschaftsminister hätten den Freistaat nachhaltig geprägt. "Was wird von fünf Jahren Hubert Aiwanger bleiben? Impfskepsis und halbe Hendl", stichelte Hagen. Auch die Digitalisierung müsse vorangetrieben werden. "Da hat die Corona-Krise uns schmerzhaft die Defizite aufgezeigt."

