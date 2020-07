"Marterl" angezündet - Denkmal brennt vollständig ab

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von 2. Juli bis 6. Juli in der Nähe von Donaustauf (Lkr. Regensburg) im Bereich des Dachsbergs ein Marterl angezündet. Das berichtet die Polizei.

Im Andenken an die Großeltern

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Das holzgeschnitzte, knapp zwei Meter große Denkmal brannte fast vollständig ab - übrig blieben nur verkohlte Reste. Jörg Wirth aus Donaustauf hatte das Denkmal im Andenken an die Großeltern seiner Tochter aufgestellt.

Eigenhändig geschnitzt

Vor circa zehn Jahren hatte Wirth das Marterl eigenhändig geschnitzt. Das Holz dafür stammte aus dem Wald seines Schwagers. Das Marterl zeigt einen in ein Kreuz eingelassenen Christuskopf mit Dornenkrone. Darunter steht eine Widmung.

Verweilstätte für Pilgerer

Das Marterl war in unmittelbarer Nähe zum Jakobsweg aufgestellt. Eine hinter dem Marterl aufgestellte Bank, ebenfalls gebaut von Jörg Wirth, lädt Wanderer und Pilgerer zum Verweilen ein.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer zwischen 2. Juli und 6. Juli verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Wörth an der Donau unter 09482/94110 in Verbindung zu setzen.