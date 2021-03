"Marsch für das Leben": Hunderte protestieren in München

Rund 600 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag in München gegen Schwangerschaftsabbrüche und Praktiken der Sterbehilfe demonstriert.

Mit blauen und gelben Schildern und Luftballons zogen zunächst rund 150 Demonstrierende in einem Protestzug, dem "Marsch für das Leben", vom Odeonsplatz zum Köngisplatz.

Polizei: Keine schwerwiegenden Zwischenfälle

Bei der Abschlusskundgebung der Organisation "Stimme der Stillen" versammelten sich laut Polizei dann schließlich 600 Demonstrierende. "Es war ein sehr großer Erfolg für uns", sagte Veranstalterin Silja Fichtner anschließend. "Wir waren überwältigt, wie viele sich beteiligt haben."

Bereits zuvor hatten sich an der Münchner Freiheit aber auch mehr als hundert Gegendemonstranten versammelt - durch die es auf der Kundgebung am Königsplatz laut Polizei zu einigen Störaktionen kam. Es habe aber keine schwerwiegenden Zwischenfälle gegeben, teilte die Polizei mit. "Immer wenn es brenzlig wurde, konnten wir dazwischengehen", sagte ein Sprecher. "Wir haben verhindert, dass die Demonstranten aufeinander losgehen." Ein Teilnehmer habe am Königsplatz jedoch einen Rauchkörper gezündet.

Zudem hätten die Beamten eine unangemeldete Demonstration mit rund 150 Teilnehmern aufgelöst. "Es hat auch die eine oder andere Anzeige gegeben", sagte der Sprecher. Rund 350 Polizisten seien im Einsatz gewesen.