Maroldsweisach will Zentrum an ehemaliger innerdeutscher Grenze

Die Idee für ein Dokumentationszentrum in Maroldsweisach (Lkr. Haßberge) ist in der Welt, nun will der 3.3.00-Einwohner-Ort eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Das Projekt verfolgt der Markt Maroldsweisach gemeinsam mit der Gemeinde Hellingen im benachbarten Thüringen.

Maroldsweisach prüft "Museum gegen das Vergessen"

Die Idee sei es, ein "Museum gegen das Vergessen" zu errichten, sagte Maroldsweisachs Bürgermeister Wolfram Thein dem Bayerischen Rundfunk. Nach Theins Vorstellung soll an den ehemaligen Sperranlagen ein Infopavillon mit Audioguides entstehen. Besucher sollen so vor Ort die Informationen zur einstigen Grenze per Smartphone abrufen können.